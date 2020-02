Fredericton: Gilles Lanteigne répond aux questions des élus

Le Réseau de santé Vitalité demeure convaincu du bien-fondé de la réforme des petits hôpitaux ruraux malgré la pause décrétée par le premier ministre Higgs.

«On avait un plan solide qui avait été discuté et qui était fondé», a déclaré le président-directeur général du réseau, Gilles Lanteigne, mercredi.

M. Lanteigne était de passage devant un comité de députés en compagnie de la présidente du conseil d’administration de Vitalité, Michelyne Paulin, pour répondre aux questions des élus concernant la réforme qui a été suspendue par Blaine Higgs en début de semaine.

Vitalité et son pendant anglophone, le Réseau Horizon, veulent notamment fermer les urgences de six hôpitaux ruraux durant la nuit afin de redistribuer les ressources et le personnel pour offrir davantage de services durant le jour et éviter les interruptions.

L’immense levée de boucliers dans les communautés visées à cependant convaincu M. Higgs d’annuler la mise en oeuvre de la réforme prévue le mois prochain.

Le premier ministre a plutôt décidé de partir en tournée de consultation dans les régions touchées en avril et en mai en plus d’organiser un sommet sur la santé en juin.

«Est-ce qu’il y a moyen de faire un peu plus d’acceptabilité sociale? Moi, j’embarque dans la proposition que le premier ministre nous a faite», a commenté Gilles Lanteigne.

«Il n’y a pas un plan qui est parfait et il n’y a pas de réforme facile dans le domaine de la santé.»

Les défis comme la pénurie de personnel et le vieillissement de la population demeurent entiers, a-t-il toutefois rappelé.

«Il y a vraiment une crise en santé et il ne faut pas penser que ça s’en va parce que le premier ministre a décidé de faire une consultation», a déclaré M. Lanteigne.

M. Higgs a justifié sa volte-face dimanche en disant qu’il existait trop de questions sans réponses pour le moment dans le cadre des changements annoncés.

Le PDG de Vitalité a pourtant assuré les députés mercredi que les réseaux de santé possédaient toutes les réponses auxquelles on devrait s’attendre à cette étape-ci de la réforme.

«Il a une perception qui a été exprimée à l’effet que nous n’avions pas de réponses à toutes les questions. Moi, je peux vous dire que nous avions des réponses à toutes les questions, mais il y a des phases dans une transformation», a indiqué Gilles Lanteigne.

Certains opposants à la réforme n’étaient toutefois pas disposés à écouter ces réponses, a-t-il dit.

«On peut dire quelque chose à quelqu’un, si les émotions sont trop à fleur de peau, les gens ne l’entendent pas.»

Le système de santé est souvent «prisonniers de ses acteurs», a ajouté M. Lanteigne au sujet de l’opposition en provenance de l’intérieur.

«Les gens qui oeuvrent dans le système de santé ont souvent des intérêts qu’ils défendent. Ils défendent leurs positions, ils défendent leurs emplois, ils défendent leurs modes de pratique et souvent ça empêche un discours plus raisonné, plus froid et plus réfléchit.»

Au sujet du manque de consultation allégué par certains, M. Lanteigne a affirmé que les représentants de Vitalité ont rencontré plusieurs associations provinciales, certaines à plus d’une reprise, pour discuter de la réforme et entendre leurs suggestions.

«Les gens comprenaient les enjeux. Ils ont exprimé des opinions, mais de façon générale ils étaient d’accord avec le plan.»

Michelyne Paulin a indiqué au comité législative que le conseil d’administration de Vitalité appuie la réforme.

«Le conseil d’administration était non seulement au courant, mais il était d’accord. Le conseil a été informé de façon très régulière des progrès de cette réforme», a dit la présidente.

Pas d’autres solutions

Interrogés par les députés sur les alternatives possibles à la fermeture partielle des six urgences, Gilles Lanteigne et Michelyne Paulin ont répondu qu’il n’existe pas d’autres solutions suffisamment «solides» pour éviter les interruptions de services.

Selon le ministère de la Santé, la province a connu 24 interruptions de services dans ses hôpitaux depuis octobre 2018 en raison du manque de personnel.

La réforme prévoyait la fermeture des urgences de Caraquet, de Sainte-Anne-de-Kent, de Sackville, de Sussex, de Perth-Andover et de Grand-Sault de minuit à 8h, à partir du 11 mars.

Les réseaux de la santé proposaient aussi de transformer les lits de soins aigus de ces établissements en lit de longue durée pour les personnes âgées en attente d’une place en foyer de soins.

L’embauche d’une infirmière praticienne et d’un clinicien en santé mentale dans chacune des communautés touchées était également prévue.