Jamais trop tard pour commencer à épargner pour la retraite

Vous fêtez vos 50 ans et vous n’avez toujours pas commencé à épargner pour votre retraite? Les experts affirment que vous n’êtes peut-être pas dans une situation aussi précaire que vous le croyez.

Nancy Lebel aide ses clients à planifier leur retraite depuis près de 30 ans.

Aujourd’hui conseillère chez la Financière Sun Life dans la région de Grand-Sault, elle souligne qu’il n’est jamais trop tard pour mettre ses comptes à jour.

Mieux vaut tard que jamais

Mme Lebel reconnaît les avantages d’épargner pour la retraite dès l’entrée sur le marché du travail.

Celui qui commence à 25 ans devra contribuer beaucoup moins mensuellement que celui qui commence à 50 ans, a-t-elle expliqué.

Elle précise pourtant qu’il n’est jamais trop tard, peu importe l’âge, de se planifier une retraite confortable.

«La première étape est de prendre rendez-vous avec un conseiller pour établir un plan.»

Elle soulève que la plupart des consultations dans les banques, caisses et les compagnies d’assurance au Nouveau-Brunswick sont gratuites.

Elles encouragent la population à en prendre avantage.

«Lors de ces rencontres, je demande à mes clients quels sont leurs objectifs de retraite, qu’est-ce qui veulent faire? Envisagent-ils de prendre un emploi à temps partiel, de faire des voyages? Qu’est-ce qu’ils imaginent?»

En fonctions de leurs cibles, Mme Lebel propose ensuite des options réalistes.

«Tout est possible. Ça dépend vraiment de la volonté des individus. Si c’est quelque chose qui leur tient réellement à coeur, ils mettront les efforts pour y arriver.»

Enfin, comme Dilys D’Cruz, directeur à la gestion du patrimoine chez Meridian Credit Union, l’a mentionné à Canadian Press la semaine dernière: «Si tu as 50 ans, tu as encore 21 ans à contribuer (à un REER.) Ce n’est pas aussi dramatique que l’on peut penser.»

Une situation tout de même anxiogène

Pour ceux qui n’ont pas encore commencé à épargner, les 50 bougies sont souvent synonymes d’anxiété.

Mme Lebel souligne qu’elle accompagne régulièrement des clients préoccupés.

«Les gens sont inquiets parce qu’ils ne savent pas comment planifier. C’est l’inconnu qui les inquiète. Une fois qu’ils ont un plan, ils savent où ils s’en vont et souvent ils sont même agréablement surpris.»

Guylaine Gauvin, présidente chez le Centre Financier Optimal, à Dieppe, abonde dans le même sens.

«C’est sûr que les gens se sentent parfois intimidés lorsque le temps avance (…) Ils ont peur d’en discuter et de regarder les chiffres parce qu’ils ne savent pas à quoi s’attendre.»

Mme Gauvin, étant elle aussi conseillère financière agréée depuis près de 25 ans, invite ses clients à envisager leur retraite comme un voyage.

«La retraite, c’est une destination. Comme un voyage, elle nécessite de la préparation.»

Elle soulève que l’inaction peut aussi contribuer au stress.

C’est pourquoi elle incite la population à se tourner vers un professionnel financier afin d’alléger leurs inquiétudes.

Réalité unique à chacun

En épargnant tôt dans la vie, les bienfaits du temps et des intérêts composés travaillent en votre faveur.

Les personnes plus âgées, par contre, ont parfois plus de facilité à épargner, relève Mme Lebel.

«Un individu en début de carrière a souvent diverses choses à payer comme une maison et des dettes d’études (…) De plus, son revenu est souvent plus faible que dans la quarantaine et la cinquantaine.»

Jenny Diplock, l’aide-vice-présidente des épargnes personnelles et des investissements chez TD Bank, avait aussi soulevé un point similaire dans les écrits de la Canadian Press.

Entre autres, elle reconnaissait que la situation financière de chacun est unique et qu’il est irréaliste de penser que tous puissent commencer à épargner au même âge.

Mme Diplock suggère, par exemple, de déplacer le budget alloué à la garderie à un régime de retraite une fois que les enfants sont à l’école.

Inculquer de bonnes habitudes

Mme Lebel et Mme Gauvin sont toutes les deux mères d’enfants qui ont commencé à épargner dès leur jeunesse.

«J’ai deux filles qui sont actuellement à l’université et elles ont déjà toutes les deux des REÉR (Régime enregistré d’épargne-retraite)», a avancé cette dernière.

«C’est une question de créer une habitude.»

Pour sa part, la femme de Grand-Sault note que ses enfants ont commencé à épargner à l’âge de 4 ans.

Mme Gauvin indique qu’il est de plus en plus important d’inculquer de bonnes habitudes d’organisation et de planification financière à ses enfants.

«Si l’on regarde un peu en arrière, il était acquis que les employeurs fournissaient un régime de retraite pour assister ses employés. Maintenant, c’est à tout un chacun de le faire. Les gens ne peuvent pas nécessairement se fier à un plan d’épargne au travail.»

Cette dernière rappelle que les gens travaillent aussi de plus en plus nombreux à travailler à leur propre compte.

«C’est désormais à chaque individu de prendre leur retraite en main.»