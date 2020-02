La crise ferroviaire force Via Rail à mettre à pied 1000 employés

Via Rail a annoncé mercredi que l’annulation des services sur une grande partie de son réseau le forçait à effectuer près de 1000 mises à pied.

Malgré l’annonce d’une reprise partielle du service, entre Québec-Montréal-Ottawa et dans le sud-ouest de l’Ontario (Toronto-Sarnia-London-Windsor-Niagara Falls) à partir de jeudi, le transporteur ferroviaire, qui emprunte les voies ferrées du Canadien National, doit maintenir l’annulation du service sur une grande partie de son réseau.

Des manifestants bloquent, depuis maintenant 14 jours, les voies du Canadien National (CN) en appui aux chefs héréditaires de la première nation Wet’suwet’en, qui s’opposent au passage du gazoduc Coastal GasLink dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique.

Dans un bref communiqué transmis mercredi, Via Rail a indiqué que ses employés visés par les mises à pied recevraient un préavis à ce sujet, et que les termes des conventions collectives seraient respectées.

Selon la présidente et chef de la direction du service public de trains passagers, Cynthia Garneau, ce plan de suspension temporaire représenterait « la solution la plus juste et raisonnable ».

Via Rail a en outre espéré que l’ensemble de ses services reprendraient « dès que possible » et qu’elle serait en mesure de « retrouver ses employés et ses passagers rapidement ».

De son côté, le CN a annoncé mardi, en soirée, la mise à pied d’environ 450 travailleurs dans l’est du pays après avoir annulé plus de 500 trains dans la dernière semaine en raison du blocage de voies ferrées par des manifestants.

Les mises à pied touchent le personnel opérationnel, incluant des employés travaillant à Montréal, Lévis, Moncton et Eastern Passage, près de Halifax.