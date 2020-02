L’ancien Musée régional Restigouche mis en vente

Dalhousie se départira de l’édifice qui abritait autrefois le Musée Régional Restigouche.

Celui-ci est vacant depuis que le musée a déménagé à l’intérieur d’une autre propriété de la Ville, soit l’ancien Palais de justice/prison. Il s’agit de deux bâtiments plus vastes et possédant une valeur historique.

«Lorsque le musée a pris possession des lieux de l’ancien Palais de justice, on a conservé l’ancien musée en échange. Toutefois, nous (la Ville) n’avons pas besoin de cette bâtisse. On en a déjà amplement à entretenir comme c’est là. C’est pourquoi nous avons pris la décision de la mettre en vente», exprime le maire de l’endroit, Normand Pelletier.

Selon l’élu, l’ancien musée est encore en très bon état malgré son âge. Le bâtiment abritait autrefois l’équivalent d’une succursale d’Alcool NB. Depuis quelques décennies toutefois, on y retrouvait le Musée régional Restigouche, musée qui met l’accent sur l’histoire régionale. Pour le moment, le prix de vente a été fixé à 60 000$.

«C’est un prix plus que raisonnable, surtout si l’on tient compte que l’édifice est très bien situé dans notre centre-ville. C’est une bâtisse qui a du potentiel. C’est certain qu’on est toutefois flexible, notamment si une entreprise se montre intéressée. L’objectif n’est pas de le laisser partir pour rien, mais on ne veut pas non plus être pris avec lui trop longtemps entre nos mains», ajoute M. Pelletier.

Les fonds de la vente seront réinvestis dans le fonctionnement du musée.