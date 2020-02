Le conseiller Ernest Thibodeau briguera un 3e mandat à Dieppe

Le conseiller Ernest Thibodeau, conseiller du quartier 4 de Dieppe, briguera un nouveau mandat aux élections municipales du 11 mai.

Dans un communiqué de presse, le conseiller explique qu’il veut continuer à améliorer la qualité de vie des citoyens et à contribuer au développement économique de la ville.

«Dans le quartier 4, il y a des infrastructures vieillissantes qui doivent être restaurées : la rue Champlain en direction ouest jusqu’au boulevard Dieppe, la rue Arsenault et les rues du secteur communément appelé la patch ont besoin de restauration si on ne veut pas payer davantage plus tard» affirme M. Thibodeau.

S’il est réélu, il vise aussi à mener à bien le prolongement du boulevard Dieppe jusqu’au chemin Dover ainsi que l’agrandissement du parc industriel.

Selon le conseiller, les citoyens veulent un système de transport en commun plus efficace et plus accessible, et la Ville devra donc se mettre la main à la pâte pour réaliser ces objectifs.

Du côté des sports et loisirs, Ernest Thibodeau croit que de meilleures infrastructures de loisirs seront nécessaires à l’avenir pour assurer la rétention des jeunes et des immigrants.

«Il est nécessaire de se doter de terrains sportifs modernes si nous voulons être compétitifs et attirer des tournois de haut calibre chez nous.»

Ernest Thibodeau a été nommée Personnalité médiatique de l’année 2011 de l’Acadie Nouvelle pour son rôle comme président du Conseil d’éducation du District scolaire 1. Il avait alors refusé de couper dans les dépenses malgré les pressions du gouvernement Alward.