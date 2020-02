Les candidatures se font attendre pour la mairie de Tracadie

Alors que les électeurs des villes de Caraquet et de Shippagan savent déjà quel choix ils auront au scrutin municipal du 11 mai afin de désigner leur prochain maire, c’est toujours le calme plat du côté de la Municipalité régionale de Tracadie.

Les jeux de coulisses sont assurément nombreux à deux mois de la fin des mises en candidature pour occuper la chaise principale de la municipalité la plus importante de la Péninsule acadienne.

Cependant, personne n’a encore osé lever la main pour se porter candidat.

Le maire actuel, Denis Losier, affirme qu’il est encore en mode de réflexion, à savoir s’il sollicitera un deuxième mandat. Ses quatre années à la succession d’Aldéoda Losier ont été tout sauf un long fleuve tranquille, reconnaît-il.

Plusieurs controverses ont été rendues publiques durant cette période. Il y a eu l’assainissement des finances, les conflits internes, le début sur le grand chapiteau et la chicane avec le promoteur Embou Productions, des allégations non fondées de conflits d’intérêts chez certains conseillers…

Le nom du conseiller Jean-Yves McGraw revient souvent dans les discussions lorsqu’il est question de dénicher un éventuel adversaire au maire actuel.

Questionné à ce sujet, M. McGraw a confirmé être actuellement en réflexion, mais il prévoit attendre encore quelques semaines avant d’annoncer une décision.

Le maire sortant croit que plusieurs autres personnes réfléchissent à se lancer, mais que la conjoncture actuelle n’est pas favorable pour une annonce.

«On entend des rumeurs et il y a certainement des téléphones et des rencontres qui se font actuellement, estime Denis Losier. Certains attendent peut-être que ça se calme un peu. Ce qui s’est passé ici depuis quatre ans peut porter à réfléchir, c’est vrai. Il y a les défis et il y a les critiques. Peut-être y a-t-il des gens en bonne position qui seraient intéressés, mais elles ne veulent pas perdre leur crédibilité. Peut-être y a-t-il des personnes qui attendent de voir ce que je vais faire. Nous faisons face à des défis qui sont probablement plus grands à la suite du regroupement, parce que les promesses n’ont pas été au rendez-vous.»

Même du côté des conseillers, personne n’a laissé filtrer ses intentions en vue des élections du 11 mai.

Le maire actuel Denis Losier et le conseiller municipal Jean-Yves McGraw pourraient s’affronter aux prochaines élections pour la mairie de la Municipalité régionale de Tracadie. – Acadie Nouvelle: Réal Fradette