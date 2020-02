Les élus d’Edmundston s’accordent une augmentation de salaire

Le conseil municipal d’Edmundston ira de l’avant avec une refonte de la grille de rémunération de ses élus.

Réunis mardi dans le cadre de la réunion publique mensuelle du conseil, ces derniers ont accepté une série de recommandations d’un groupe de travail indépendant qui avait été mandaté en juin d’évaluer la rémunération des élus.

Formé de Louise Guérette, Jacynthe Bérubé, André Lang et de François Angers, le groupe de citoyens s’est affairé au cours des derniers mois à scruter à la loupe le contenu du Guide de rémunération des élu.es de l’Association francophone des municipalités du N.-B.

Des recherches ont aussi été menées auprès de municipalités comparables à Edmundston, question d’avoir un aperçu de la rémunération des élus ailleurs dans la province.

Le comité de travail a finalement recommandé que la rémunération des élus soit revue à la hausse pendant une période de cinq ans.

Le salaire du maire passerait ainsi de 65 000$ par année à 72 200$ de mai 2020 à janvier 2024.

Celui du maire suppléant devrait passer de 29 250$ à 32 490 $ pendant la même période alors que celui des conseillers passerait de 26 000$ annuellement à 28 800$ d’ici 2024.

«Je crois que ces hausses de la rémunération peuvent élargir le nombre de personnes qui pourraient s’intéresser à la fonction de maire et de conseiller», a affirmé le maire d’Edmundston, Cyrille Simard.

«Il était important que les élus soient correctement compensés en fonction du nombre de services, de la superficie et de la population à Edmundston et pour que cela puisse se traduire par des candidatures de la plus grande qualité possible.»

La rémunération des élus de la Ville d’Edmundston n’avait pas été revue en profondeur depuis le regroupement municipal de 1998.

La proposition sera soumise au vote des conseillers lors de la prochaine réunion publique qui se tiendra en mars.

Une fois adoptées, les modifications proposées entreraient en vigueur après l’élection municipale prévue en mai et la composition d’un nouveau conseil municipal.