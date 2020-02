Marc Boudreau candidat à Petit-Rocher: «Je vois tellement de possibilités»

Marc Boudreau sera candidat à la mairie du village de Petit-Rocher aux élections de mai 2020. Le maire actuel, Luc Desjardins, a décidé de ne pas se présenter cette année.

Fils d’un ancien conseiller et fondateur du Festival des rameurs, M. Boudreau affirme avoir grandi avec un esprit communautaire dans le sang.

C’est pourquoi l’entrepreneur a décidé de revenir dans son village natal après avoir vécu dans l’Ouest canadien pendant plus de 30 ans.

En 2014, M. Boudreau a ouvert l’Auberge d’Anjou-Cocooning Café au coeur de Petit-Rocher. Il a aussi, avec sa conjointe et des amis, lancé le festival Blues d’la Baie quelques années plus tard.

«Je vois tellement de possibilités à créer des choses à Petit-Rocher. C’est vraiment incroyable ce qu’on a ici», a-t-il témoigné au bout du fil la semaine dernière.

M. Boudreau explique qu’il s’intéresse depuis longtemps aux politiques municipales, mais a préféré rester discret jusqu’à présent.

Le départ du maire actuel, M. Desjardins, l’aurait incité à faire le saut.

«Mon but serait de communiquer avec les gens de la région afin de savoir ce qu’ils veulent», a-t-il avancé.

«Je ne veux pas être le gars qui décide: c’est ça qu’on fait et ça finit là. Je veux que les citoyens s’impliquent et embarquent avec nous de manière à ce que ce ne soit pas une ou deux personnes qui prennent le crédit, mais toute la communauté.»

M. Boudreau a tout de même certaines idées qui mijotent.

En premier lieu, il aimerait entamer le projet d’usine de filtration d’eau qui fut entrepris par M. Desjardins et son équipe.

Il aimerait aussi revitaliser le Centre minier de Petit-Rocher.

Du côté de l’aréna, ce dernier voudrait effectuer des rénovations, notamment au système de réfrigération.

«Ça fait un certain temps que le conseil travaille là-dessus et je pense que ce serait un beau projet à terminer.»

Finalement, M. Boudreau lance une suggestion de projet près du quai de Petit-Rocher.

«Le village est propriétaire d’une grande propriété complètement vacante autour du quai. Je pense à plusieurs choses qui pourraient être construites là, mais encore une fois, je ne veux pas juste apporter mes idées», a-t-il indiqué.

«Ce serait bien, un jour, de faire un pique-nique; de s’asseoir là et de partager nos idées. Ensuite, on étudierait ça et on irait de l’avant.»

M. Boudreau est conscient que Petit-Rocher est principalement reconnu pour sa culture, ses arts et ses festivals.

S’il est élu, il promet alors de veiller à la croissance économique en mettant en valeur ces «forces».

Il se dit également ouvert à collaborer avec les municipalités voisines.

«J’aimerais qu’on s’entraide. Par exemple, si quelqu’un organise une activité à Robertville et qu’on peut faire quelque chose pour aider, même si c’est juste prêter de l’équipement, il me ferait plaisir.»

«Je suis vraiment le genre de gars qui aime rassembler les gens.»