Péninsule: la taxe sur l’hébergement fait hésiter

Le projet de taxe sur l’hébergement fait hésiter certaines municipalités dans la Péninsule acadienne. Au point où l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne doit changer son fusil d’épaule afin de mieux vendre le concept.

Plutôt que de miser sur les atouts des 200 000$ prévus qui seront investis dans un fonds de promotion et de marketing, le directeur Yannick Mainville met désormais l’emphase sur ce qui ne sera pas possible de réaliser si on ne parvient pas à implanter cette taxe de 3,5%.

Cela veut dire notamment pas de sous pour la promotion extérieure; pas de sous pour participer à divers salons touristiques; pas de sous pour développer de nouveaux produits; pas de sous pour améliorer l’affichage sur les routes; pas de sous pour acheter de la publicité dans des revues québécoises…

«Si nous n’avons pas cette taxe, cela aura un effet négatif sur toute notre industrie touristique. Ça va toucher nos opérateurs, nos restaurants, nos festivals, nos commerces. Nous croyons encore que cette taxe est la meilleure chose pour notre industrie. Nous n’avons pas 56 000 solutions devant nous», estime M. Mainville, actuellement en pleine tournée de consultations des municipalités.

Les particularités de la Péninsule acadienne constituent également un obstacle à l’établissement de cette taxe. L’OTPA souhaite que les opérateurs qui résident dans les villes et villages de la région contribuent à ce fonds à la suite d’un arrêté municipal.

Cependant, ceux qui opèrent dans les DSL seront appelés volontairement à participer au projet.

Cette distinction fait titiller certaines communautés, puisque la majorité des 54 lieux d’hébergement de la région ont pied à terre dans un des 32 DSL. Lors de la récente rencontre de la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne, plusieurs représentants de municipalités ont exprimé leur hésitation à embarquer dans le bateau.

Par exemple, la Municipalité régionale de Tracadie se prépare à adopter un arrêté où il sera indiqué que la contribution pour les opérateurs sur son territoire sera sur une base volontaire. Cela va à l’encontre de que ce suggère l’OTPA.

Le village de Bertrand se questionne aussi et cherche à connaître l’opinion de ses voisins avant de bouger. D’un autre côté, Caraquet, Paquetville et Lamèque appuient cette cause.

Des opérateurs ont aussi mentionné leur opposition à cette idée, puisqu’ils devront refiler la facture à leur clientèle.

«Tout le monde est d’accord avec le principe de créer un fonds de promotion et de marketing, mais certains sont contre la taxe. Il existe probablement d’autres façons de faire, mais on ne la trouve pas pour l’instant. Rien ne nous empêcherait de travailler sur autre chose, le temps qu’elle sera en fonction. Pour l’instant, ça ne m’inquiète pas, parce que j’y crois pour le bien de l’industrie», persiste Yannick Mainville.

Si la date de mise en place de cette taxe d’hébergement fixée au 1er avril n’est pas coulée dans le béton, le directeur de l’OTPA souhaite néanmoins en venir à un accord avant la prochaine saison touristique, afin d’amasser assez d’argent pour la promotion et le marketing pour la saison 2021.