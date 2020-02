Un troisième candidat à la mairie à Shippagan

Éric Mallet est le troisième candidat à la course à la mairie de Shippagan. - Acadie Nouvelle: Réal Fradette

Un troisième candidat se pointe dans la course à la mairie de Shippagan. L’ancien président du Festival des pêches et de l’aquaculture, Éric Mallet, confirme ses intentions à succéder à Anita Savoie-Robichaud, qui ne demande pas un renouvellement de mandat.

Ce fonctionnaire fédéral maintenant à la retraite, âgé de 61 ans, fera la lutte au conseiller municipal Kassim Doumbia et à Roger Lanteigne, lui aussi fonctionnaire à la retraite.

«Une campagne à trois est saine, croit M. Mallet. On pourra voir réellement ce que les citoyens veulent décider. Et je suis encore trop jeune pour être là à ne rien faire.»

Pour l’instant, pas de promesses, ni de tournées des portes, du mois pas avant le début officiel de la campagne, prévu le 9 avril avec la fin de la période de mise en candidature.

«Ma campagne sera axée sur la prudence. Je ne peux pas dire que je vais faire ceci ou cela avant de connaître la situation financière de la ville. Mais je sais qu’il y a des dossiers importants, comme les rénovations de l’édifice municipal. Nous devons travailler selon nos capacités et selon nos possibilités», pense Éric Mallet.

Le candidat a pris sa retraite de la fonction publique fédérale en novembre après 35 ans de services. Il compte aussi plus de 40 années d’engagement bénévole dans la communauté. M. Mallet veut être offrir une oreille attentive aux entrepreneurs, aux industries, aux élus politiques et aux citoyens s’il remporte le scrutin du 11 mai. Il propose aussi de travailler sur le développement touristique le long de la berge de Shippagan et de la passerelle du Sentier Rivage.

Évidemment, il fait du nouveau pont entre Lamèque et Shippagan une priorité.

«Ce pont a mon âge, mais je suis plus en forme que lui», affirme-t-il.

Pour l’instant, c’est plutôt tranquille du côté de Lamèque. Le maire sortant, Jules Haché, n’a pas encore fait connaître ses intentions.