Armes prohibées: un adolescent de Moncton accusé

Des accusations ont été portées contre un adolescent âgé de 17 ans, de Moncton, à la suite de l’exécution d’un mandat de perquisition dans une résidence.

Mardi, peu après 20h45, la GRC a exécuté un mandat de perquisition dans une résidence du chemin Ivy dans le cadre d’une enquête ayant débuté en octobre 2019.

La police a saisi de la marijuana, une arme à feu prohibée, des armes et des munitions.

Un adolescent de 17 ans a été arrêté et mis en garde à vue. Il a comparu en cour provinciale à Moncton le 19 février, et fait maintenant face aux accusations suivantes: possession d’une arme prohibée (deux chefs d’accusation), possession d’une arme prohibée avec des munitions, entreposage négligent d’une arme à feu, possession de cannabis avec intention d’en faire la distribution et méfait de moins de 5000$.

La GRC indique que l’adolescent a été libéré sous certaines conditions et devra comparaître de nouveau en cour le 18 mars.