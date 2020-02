Déconstruire l’idée d’un bon et d’un mauvais français

Lutter contre l’insécurité linguistique, qui touche notamment les Acadiens, passe par l’école, mais aussi la maison. À l’Île-du-Prince-Édouard, la jeunesse acadienne affirme fièrement ses racines tandis qu’au niveau fédéral, on veut changer le regard sur la francophonie canadienne.

«C’est pas trop motivant d’apprendre le français standard à l’école, c’est pas ça qu’on parle dehors avec la famille ou les amis», confie Britney Arsenault.

La présidente de l’organisme de Jeunesse acadienne et francophone de l’Î.-P.-É. a grandi en français et se dit «fière» de sa langue et de son accent.

«Si j’avais pu écrire à l’école dans l’accent que je parle, j’aurais pas cherché mes mots autant», raconte la jeune fille âgée de 18 ans, qui préfère s’exprimer en musique avec son groupe Les 112 Accords.

Un sentiment d’illégitimité

En chantant «comme elle veut», elle lutte à sa manière contre l’insécurité linguistique. Autrement dit, contre un complexe d’infériorité dont souffrent surtout les francophones en situation minoritaire lorsqu’ils s’expriment en français, même s’il s’agit de leur langue maternelle.

Les Acadiens peuvent le ressentir lorsqu’ils rencontrent des Québécois ou des Français. Comment l’expliquer?

«Le locuteur est persuadé que sa langue n’a pas la même valeur qu’une autre», analyse Annette Boudreau, professeure émérite en sciences du langage à l’Université de Moncton.

À la Commission scolaire de langue française de l’Î.-P.-É., Julie Gagnon indique que le français standard, prescrit par le ministère, est là pour «donner aux élèves des bases solides afin de communiquer, lire et écrire».

«L’apprendre ne signifie pas enlever la musique des accents et la richesse des expressions», assure la directrice de l’instruction.

Britney Arsenault est plus nuancée.

«Lorsqu’on dit aux jeunes “il faut que tu parles comme ceci, il faut que tu prononces comme ceci”, ils essaient de penser en français standard en dehors de leurs cours, mais ça vient juste pas, témoigne-t-elle. Et c’est là où ils développent un peu d’insécurité linguistique.» L’Acadienne concède néanmoins que le français standard «l’aide» dans sa vie de tous les jours.

«Ils voulaient me parler en anglais»

Adolescente, Josée Vaillancourt a vécu plusieurs fois des situations d’insécurité linguistique. La directrice de la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF), originaire de l’Ontario, se souvient de rencontres avec des francophones persuadés qu’elle avait un accent anglophone.

«Ils voulaient me parler en anglais», s’offusque la jeune femme qui a fait preuve de résilience.

«Ça a été un déclic, j’ai fait le choix conscient de vivre en français, de promouvoir ma langue».

L’insécurité linguistique peut aussi se transformer en peur de prendre la parole, voire en refus de s’exprimer.

«Nos enseignants nous poussent à parler français, mais dans les couloirs, certains jeunes préfèrent l’anglais», réagit Britney Arsenault.

L’anglais influence à tous les âges, mais Julie Gagnon reconnaît qu’avec les adolescents, c’est plus marqué: «Il faut leur trouver des modèles francophones».

Sensibiliser à la richesse des accents

Pour lutter contre le phénomène de l’insécurité linguistique, la Fédération de la jeunesse canadienne-française prépare une Stratégie nationale de sécurité linguistique pour mars 2020. L’association, responsable des intérêts des jeunes d’expression française au Canada, veut redonner confiance aux locuteurs francophones, déconstruire l’idée d’un bon et d’un mauvais français.

L’organisme souhaite également changer le regard sur la francophonie canadienne.

«Il faut sensibiliser à la richesse de nos accents en dehors du français québécois», plaide la directrice, Josée Vaillancourt.

Cette stratégie, pensée comme un «projet de société», abordera aussi bien le marché du travail, les médias que la culture ou l’éducation.

Car en milieu minoritaire, plusieurs noyaux contribuent à préserver la langue. L’école bien sûr, «la pierre angulaire sur laquelle pèse une lourde responsabilité» selon Julie Gagnon, de l’Î.-P.-É., mais aussi les centres communautaires, les bibliothèques et la famille.

«Lutter contre l’insécurité linguistique, ça commence à la maison», lance la directrice de l’instruction de la CSLF.

Aux parents le rôle d’expliquer à leurs enfants l’importance de leurs origines francophones, de valoriser la langue et de leur donner les clés pour savoir réagir en situation d’insécurité linguistique.

«Surtout, les jeunes doivent avoir confiance en eux et l’affirmer en disant : “Je peux parler français!”», insiste Julie Gagnon. – Francopresse

«École, médias et artistes ont un rôle à jouer»

Annette Boudreau, professeure en sociolinguistique à l’Université de Moncton, nous parle d’insécurité linguistique. L’auteure du livre À l’ombre de la langue légitime analyse le phénomène, son évolution et les perspectives d’avenir.

Vous sentez-vous jugé en raison de votre accent? Illégitime à parler le français lorsque vous rencontrez un autre francophone? Peut-être êtes-vous victime d’insécurité linguistique. Annette Boudreau, sociolinguiste à l’Université de Moncton, décrypte le phénomène.

Francopresse: Quelles sont les manifestations de l’insécurité linguistique en Acadie?

Annette Boudreau: Les réactions varient. Une personne peut reformuler, hésiter voire bégayer. Elle s’hyper-corrige ce qui la conduit à faire des fautes qu’elle ne ferait pas autrement. À l’inverse, certains accentuent exprès les traits de leur variété de français, pour se protéger des jugements négatifs.

Un autre comportement consiste à s’excuser de sa manière de parler. Je l’ai malheureusement vu en action chez des étudiants acadiens vraiment brillants. Preuve que l’insécurité n’est pas nécessairement liée à la compétence langagière.

La manifestation la plus tragique, c’est le silence. Une personne se tait face à des gens qu’elle estime qui parlent mieux. Peut-être que certains locuteurs préfèreront s’exprimer en anglais mais ce n’est pas une attitude généralisée.

F: Depuis quand parle-t-on d’insécurité linguistique en Acadie?

AB: Surtout depuis les années 1950, au moment où les institutions francophones se sont développées. Les Acadiens ont pris conscience d’un français standard, difficile à atteindre, calqué sur le modèle de la France. À cette époque, l’idéologie, c’est qu’il existe un seul français valable pour tout le monde. Les Acadiens n’ont pas considéré cette langue comme la leur, il y avait trop d’écart avec leur pratique quotidienne.

F: Le phénomène est-il en recul?

AB: Dans les années 1970, les Acadiens ont commencé à revendiquer leur façon de parler. L’Université de Moncton a été créée en 1963 avec des cours de linguistique et de sociologie. Le groupe de folk-rock 1755 du Nouveau-Brunswick a lancé le mouvement musical acadien à l’échelle internationale.

Aujourd’hui, les jeunes Acadiens mettent naturellement en avant leur identité linguistique. Ils ne veulent pas être perçus comme des gens à la veille de disparaître. Ils disent «prenez-nous comme on est, on n’a pas d’explication à vous donner». Mais une certaine élite traditionnelle acadienne, formée en France, a du mal à l’accepter, car ce n’est pas conforme à l’idéal qu’elle se fait de la langue.

F: Pourquoi est-ce si marqué dans la francophonie ?

AB: Parce que les francophones développent l’idée qu’il y a un «centre», la France, détenteur d’une norme, d’un «bon français» légitime et supérieur. Le caractère prescriptif de la langue française, beaucoup plus fort qu’en anglais, joue également. Si vous faites attention, dès qu’on s’exprime, on se pose la question: «Est-ce que ça se dit?»

F: Comment redonner confiance aux Acadiens dans leur langue ?

AB: École, médias et artistes ont un rôle à jouer. Les nombreux chanteurs acadiens qui s’amusent avec les variétés de langue contribuent à lutter contre l’insécurité linguistique.

Dans l’enseignement, tous les enseignants devraient avoir des notions sur l’histoire de la langue. Ils devraient montrer aux enfants la richesse des divers répertoires, les situations dans lesquelles on peut les employer. Trop souvent, on oublie de dire aux jeunes Acadiens que les archaïsmes qu’ils utilisent sont des expressions, des façons de parler conservées depuis l’arrivée des premiers colons français au XVIIe siècle.

Les enseignants d’aujourd’hui sont très ouverts et ne dévalorisent plus le français de leurs élèves comme dans les années 1950. J’ai tout de même l’impression que certains stéréotypes restent ancrés. Une approche pédagogique différente pourrait faire la différence. Les Acadiens n’auraient plus l’impression d’inventer des mots. Ce serait une certaine forme de libération. – Francopresse