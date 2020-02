Edmundston: trop de déchets dans les bacs de recyclage

Face à la quantité élevée de déchets qui se retrouvent au centre de traitement des matières recyclables, la municipalité d’Edmundston demande à population d’être vigilante lorsque vient le temps de déposer des produits dans le bac de recyclage.

Selon le département des travaux publics, de 30 à 35% des matières retrouvées au centre de traitement de l’Atelier des copains sont impropres et ne peuvent pas être recyclées.

Ce taux de rejet est beaucoup trop élevé, selon Gary Cyr, le coordonnateur du Service des travaux publics de la ville d’Edmundston.

«Un taux de rejet de l’ordre de 15% serait plus acceptable et dans les normes.»

Le responsable du programme de recyclage à la Ville d’Edmundston a décrit quelques scènes d’horreur que vivent les travailleurs du centre de traitement des matières recyclables qui est situé à Saint-François-de-Madawaska.

«On a déjà retrouvé des carcasses de poulet, des excréments, des animaux morts, de la litière pour animaux et même une patte de chevreuil plus récemment. Il en va de la santé et la sécurité des travailleurs de l’Atelier des copains qui effectuent un tri manuel de ces matières», a raconté Gary Cyr.

Les contenants de plastique ou en métal, le papier et le carton de même que les contenants de jus et de lait préalablement rincés si nécessaire figurent dans la liste des items qui sont acceptés dans le programme de recyclage de la municipalité et qui peuvent éviter tout problème de contamination.

«En cas de doute, je dis aux citoyens de tout simplement jeter le contenant aux ordures et de ne pas prendre de risque», a ajouté le responsable des travaux publics.

Plus tôt cette année, la Ville d’Edmundston a fait parvenir à ses résidents un calendrier des collectes d’ordures, des matières recyclables et spéciales de l’année 2020.

«Il arrive parfois qu’il y a confusion dans la collecte en alternance des ordures ménagères et des matières recyclables. Il faut rappeler que les bacs à ordures qui sont placés sur le chemin lors des semaines désignées pour les collectes des matières recyclables ne sont pas ramassés et vice-versa», a expliqué Gary Cyr.

Ce calendrier des collectes peut être consulté en tout temps sur le site internet de la Ville d’Edmundston et est également disponible à l’hôtel de ville.