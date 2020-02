La crise ferroviaire mène la vie dure à des entreprises néo-brunswickoises

Le blocus qui paralyse le transport ferroviaire au pays commence à se peser sur plusieurs pans de l’économie néo-brunswickoise.

Des manifestants bloquent depuis deux semaines plusieurs lignes ferroviaires au Canada pour appuyer les opposants au projet de gazoduc Coastal GasLink en Colombie-Britannique.

Dans son état actuel, ce gazoduc destiné à exporter du gaz naturel en Asie traverserait le territoire ancestral des Wet’suwet’en.

Conséquence directe de la contestation, le CN a annoncé une interruption progressive de ses services dans l’est du Canada, et VIA Rail, partout au pays, jusqu’à ce que cessent les blocages.

À ce jour, le CN a envoyé près de 450 avis de mise à pied, principalement parmi son personnel opérationnel de l’est du Canada, tandis que Via Rail a annoncé mercredi la mise à pied de 1000 employés, dont une partie travaille à Moncton.

Un barrage près de Belleville, en Ontario bloque tout transit d’est en ouest sur le réseau du CN. Il est également impossible de faire circuler des trains entre l’est du pays et le centre des États-Unis.

La situation nuit chaque jour à la livraison d’environ 425 millions de dollars de produits, selon le groupe commercial Manufacturiers et exportateurs Canada.

Louis-Philippe Gauthier, directeur provincial de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), note que la paralysie du réseau ferroviaire complique déjà l’approvisionnement d’un bon nombre de petits et gros joueurs des provinces maritimes.

«Certaines compagnies d’approvisionnement en propane doivent déjà rationner la distribution. Plusieurs fermiers commencent à être inquiets concernant le mouvement de leurs produits vers les marchés extérieurs», souligne-t-il.

Les secteurs les plus touchés par les blocages de chemins de fer sont, entre autres, l’agriculture, les ressources naturelles et le secteur manufacturier, mais que les secteurs du commerce de détail, des transports et du commerce de gros commencent eux aussi à ressentir les effets des blocages.

Le transporteur maritime Atlantic Container Line a choisi de détourner ses marchandises destinées au port d’Halifax vers des ports aux États-Unis. Le port de Saint-Jean n’est pas non plus épargné. Canpotex, qui se sert habituellement d’un des terminaux pour exporter la potasse acheminée par train depuis la Saskatchewan, a dû suspendre ses livraisons depuis la semaine dernière.

Bien des entreprises tentent d’assurer leurs livraisons en recourant au camionnage. Or l’industrie, déjà sous pression à cause de la pénurie de main-d’œuvre, peine à répondre à cette demande d’urgence: le contenu d’un wagon sur rail équivaut à celui de quatre camions sur la route.

Le porte-parole de la FCEI demande à Ottawa de travailler avec les provinces et les services de maintien de l’ordre pour assurer un retour à la normale immédiat des services ferroviaires au pays.

L’effet domino du blocus se répercute aussi sur le secteur de la foresterie, dont plusieurs acteurs dépendent du transport par rail pour l’approvisionnement de certains produits chimiques utilisés dans la transformation du bois, et l’expédition de pâte à papier ou de bois de sciage.

«L’impact est immédiat, les matières premières ne peuvent plus arriver et les produits finis ne peuvent pas sortir. L’industrie est tellement intégrée que quand un aspect du secteur déraille, le reste en pâtit», confirme Mike Légère, le directeur général de Forêt NB, qui représente une partie de l’industrie forestière néo-brunswickoise.

Il craint que plusieurs membres ne soient forcés d’interrompre des lignes de production et faire des mises à pied temporaires si la situation n’est pas rétablie rapidement.

«C’est une grande inquiétude pour nous, si ça devait durer plusieurs semaines, on pourrait parler de crise.»

Mike Légère estime que les perturbations du réseau ferroviaire pourraient compromettre les relations avec certains partenaires commerciaux et mener à la perte des contrats.

«Nos clients à travers le globe vont commencer à être frustrés du bris dans la chaîne d’approvisionnement, ça pourrait créer une perte de confiance en l’infrastructure des transports au Canada», lance-t-il.

Jusqu’à présent, les épiceries ne sont pas confrontées à des pénuries majeures, indique Jim Cormier, directrice pour les provinces atlantiques au Conseil canadien du commerce au détail.

«Il y a eu des impacts mais nous gérons la situation pour le moment. Dans le cas de certains produits spécialisés, des céréales, des articles de toilette ou du yaourt, vous ne verrez pas des tablettes vides mais il est possible que nous en trouviez une plus petite quantité en ce moment. Cela dit, si les blocages continuent, nous serons confrontés à de plus grands défis.»

Le blocage du transport ferroviaire empêche surtout l’acheminement d’articles non périssables produits en Asie ou dans l’ouest du pays, explique M. Cormier. Le secteur de la grande distribution recourt généralement aux camions pour se ravitailler en produits frais.

«Nos membres font de leur mieux pour s’adapter en se tournant vers d’autres fournisseurs et d’autres moyens de transport mais cela est plus coûteux et l’industrie du camionnage commence à ne plus pouvoir répondre à la demande.»