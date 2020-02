Les élus de Kent demandent le congédiement de Gilles Lanteigne

Quatorze des seize élus de la Commission de services régionaux de Kent ont voté en faveur d’une motion pour demander le congédiement de Gilles Lanteigne, PDG de Vitalité, jeudi soir.

Plusieurs des membres du Conseil d’administration de la CSRK – tous des maires ou présidents de DSL – ont affirmé qu’ils avaient perdu confiance envers Gilles Lanteigne et qu’ils ne voudraient plus travailler avec lui lors de consultations futures.

Roger Doiron, maire de Richibucto, a qualifié la fermeture des urgences d’une «attaque en règle» contre les régions visées.

«Ils se sont attaqués au plus petit du système de santé, les urgences en région. On se doit de le dénoncer.»

La présidente de la Commission et mairesse de Rogersville, Pierrette Robichaud, est bien consciente que le PDG de Vitalité ne perdra probablement pas son poste du jour au lendemain.

«C’est un message pour montrer qu’on ne va pas le laisser dicter ce qui se passe dans les régions rurales.»

Elle estime aussi que le gestionnaire n’a pas communiqué adéquatement avec les régions visées.

«Les gestionnaires nous disaient une chose, et les médecins et Ambulance NB nous disaient le contraire, alors comment on peut avoir confiance envers quelqu’un alors qu’on pense qu’il ne nous a pas dit la vérité?»

Elle critique aussi au passage le fait que les membres du conseil d’administration du réseau ne pouvaient pas se prononcer sur les changements.

«Les gens qui siègent sur le C.A. de la régie n’ont pas le droit de parler, mais ils nous représentent. On les a élus.»

Pierrette Robichaud estime que même si les changements s’étaient avérés aussi bénéfiques que Gilles Lanteigne le laissait entendre, il n’a pas eu le tour de faire passer le message.

«Il y a eu un gros manque de communication. Je n’ai pas vu les gens de Kent se mobiliser comme ceci depuis le gaz de schiste.»

L’opposition à l’exploitation du gaz de schiste avait causé des manifestations et des émeutes à Rexton, en 2013.

Deux oppositions au congédiement

Eugère Cormier, maire adjoint de Sainte-Antoine, a voté contre la proposition puisqu’il aurait préféré consulter son conseil municipal avant de voter.

Le directeur général de la CSRK, Paul Lang, lui a rappelé qu’il dispose du droit de vote sans devoir consulter son conseil municipal.

Le maire adjoint a dit qu’il voulait s’abstenir de voter, mais les règles procédurales de la commission ne le permettent pas.

Tina Beers, présidente du DSL de Harcourt, s’est opposée à la motion. Elle croit que Gilles Lanteigne et Karen McGrath, PDG de Horizon, sont devenus les boucs émissaires de la grogne qui entoure la fermeture des urgences.

La commission emboîte ainsi le pas à Caraquet et à l’organisme Égalité Santé en Français, qui ont demandé le congédiement du gestionnaire plus tôt cette semaine.

Le gouvernement provincial et les deux régies de santé avaient dévoilé un plan visant à fermer les urgences de six hôpitaux de la province pendant la nuit. L’Hôpital Stella-Maris-de-Kent, à Sainte-Anne, était l’un des établissements touchés, en plus des hôpitaux de Caraquet, Grand-Sault, Sussex, Perth-Andover et Sackville.

Dimanche, le premier ministre a provisoirement annulé ces changements en promettant des consultations avec les régions affectées.

Mercredi, en mêlée de presse, Gilles Lanteigne semblait indiquer qu’il ne voulait pas démissionner.

«Je pense que les gens comprennent que Vitalité est engagée au niveau de ses communautés… Peu importe les demandes de démission de l’un ou de l’autre, ce n’est pas ce qui va faire qu’on ne continuera pas à travailler dans nos communautés.»