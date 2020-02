Néguac lance son nouveau sentier glacé

La municipalité de Néguac ne se tourne pas les pouces quand vient le temps de développer des projets pour sa communauté.

Son concept de parc de jeux aquatiques au parc Richelieu, en face de l’église, avance bien. En quelques semaines seulement, l’Association des loisirs Saint-Bernard a déjà recueilli 20 000$ sur l’objectif de 200 000$.

Cette somme va certainement grimper de beaucoup de degrés sur le thermomètre de la campagne de financement, dimanche, avec la présentation d’une activité familiale sur le nouveau Sentier glacé, une autre idée originale de la municipalité.

Ce circuit réservé aux amateurs de patinage est une première à Néguac et fait le tour du parc Richelieu. Il a été récemment inauguré et déjà, selon les dires du directeur général du Village, Jeannot Doiron, son taux de fréquentation dépasse les espérances.

«Nous n’avons pas de glace extérieure à Néguac. On ne voulait pas non plus faire un anneau où les patineurs tourneraient en rond. C’est pourquoi nous avons choisi le parc Richelieu. Nous voulions offrir un autre service à nos citoyens et voir comment ils allaient réagir. Et jusqu’à maintenant, la réponse est très bonne», déclare-t-il, en spécifiant que ce projet, associé à celui des jeux d’eau, fera de cet espace un endroit utilisable pendant toute l’année.

Dimanche, l’activité communautaire se déroulera de 13h à 16h. En plus du patinage, plusieurs jeux seront installés. L’argent recueilli ira à la campagne pour le parc de jeux aquatiques, que la municipalité souhaite installer dès l’été.