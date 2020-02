Bagarre avec un policier: accusations graves contre un homme et une femme

À la suite d’une saisie de drogue et d’un affrontement avec la police, lors d’un contrôle routier, des accusations graves ont été portées contre un homme de 27 ans et une femme de 19 ans, a indiqué la GRC.

L’homme est notamment accusé de désarmement d’un agent de la paix et de voies de fait sur un policier.

Le 7 février, en après-midi, la GRC a effectué un contrôle routier près de Hartland, et un policier a reconnu un homme faisant l’objet d’un mandat d’arrestation. Les deux personnes qui se trouvaient dans le véhicule ont été arrêtées, et les policiers ont saisi ce qui serait de la méthamphétamine.

L’individu de 27 ans a pu se défaire des policiers et faire sortir du véhicule de police la femme qui l’accompagnait, a soutenu la GRC. Ils ont pris la fuite à pied, mais ont rapidement été rattrapés par la police.

L’homme et la femme ont comparu devant un juge, par téléphone.

Chance Arthur Leslie, de Middle Hainesville, est aussi accusé de possession de méthamphétamine dans le but d’en faire le trafic, d’entrave au travail d’un policier et résistance à l’arrestation, de profération de menaces, de liberté illégale, de méfait de moins de 5000 $ et de manquement aux conditions de sa probation.

Chloé Shannon, de Waterville, est accusée de possession de méthamphétamine dans le but d’en faire le trafic, d’entrave au travail d’un policier et résistance à l’arrestation, d’usage négligent d’une arme à feu et de liberté illégale.

L’homme demeure détenu. La femme a été libérée sous certaines conditions.