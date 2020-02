David Coon plaide pour un budget du coeur

Le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, David Coon, a terminé jeudi, sa tournée prébudgétaire provinciale Un budget du cœur.

Cette tournée l’a mené aux quatre coins de la province, de Saint-Jean à Edmundston en passant par Bathurst, Shippagan et Miramichi. Il a conclu l’exercice avec un dernier arrêt à Moncton.

À mi-chemin de sa tournée, il avait notamment rendez-vous avec les citoyens du Restigouche.

Une vingtaine de personnes sont venues l’écouter discourir, mais surtout lui exprimer leurs préoccupations et ce qu’ils aimeraient retrouver comme mesures dans la plateforme verte à l’aube du dépôt du prochain budget provincial.

«Je fais un exercice semblable dans ma circonscription. Au niveau provincial, chaque rencontre est unique. C’est intéressant comme approche, car ça nous permet de voir les enjeux de chaque communauté. Il y a des similitudes, mais chaque région a ses propres réalités, ses propres défis. C’est important pour moi de voir en personnes ces différences», exprime le politicien.

D’entrée de jeu, celui-ci a souligné l’importance de mettre de l’avant un budget comportant des politiques sociales, notant au passage justement que Campbellton était la ville du Nouveau-Brunswick ayant l’un des plus hauts taux de jeunes en situation de pauvreté.

Mais ce que le chef des verts désirait surtout, c’était prendre le pouls de gens présents. Ironiquement lors de la rencontre de Campbellton, la grande majorité des participants provenaient du Restigouche-Ouest, donc de Kedgwick/Saint-Quentin.

L’enjeu de l’épandage d’herbicides sur la forêt publique a du coup été au cœur de nombreuses interventions, tout comme la gestion générale des ressources naturelles (forêt) et de l’emprise des grandes corporations sur celles-ci.

La nécessité d’avoir un budget qui mise sur le bien-être des citoyens a également été abordée lors des discussions, les participants désirant voir un gouvernement plus empathique envers les plus démunis et le simple citoyen.

Déménagement

Lors de cette rencontre précise au Restigouche, le politicien n’a toutefois fait aucune allusion de son appui envers le déménagement du Centre d’excellence pour jeunes en santé mentale, centre actuellement situé à Campbellton.

Cet appui avait pourtant laissé perplexes les élus locaux. Aucun d’entre eux n’était toutefois sur place pour confronter M. Coon sur cet enjeu.

En entrevue, le chef du Parti vert a réitéré sa position sans aucune hésitation. Selon lui, le déménagement du centre vers le sud demeure une bonne chose et en ce sens, il continue à donner son appui à cette décision du gouvernement Higgs.

«Malheureusement, j’estime que ce fut une décision politique du départ que de mettre ce centre ici (à Campbellton). Et là, c’est malheureux parce que son déménagement donne l’impression qu’on s’en prend une fois de plus au Nord», exprime-t-il.

«Ma compréhension c’est que les experts disaient qu’il serait mieux dans la région de Moncton, près des universités et de la concentration des professionnels. Ici, c’est trop loin de tellement de jeunes utilisateurs et leur famille. C’est préférable de l’avoir dans le Sud, là où se trouve la masse critique de professionnels et d’utilisateurs», persiste et signe le chef du Parti vert.