Des manifestants bloquent une voie ferrée à Moncton

Les manifestants se joignent au mouvement de solidarité à la nation Wet’suwet’en, qui paralyse le réseau ferroviaire canadien depuis plus de deux semaines. - Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Un petit groupe de manifestants organise le blocage d’une voie ferrée dans le parc industriel Caledonia dans le nord de Moncton. Ils se disent prêts à poursuivre leur action pacifique pendant 72 heures.

Des drapeaux acadien, micmac et de la première nation Wet’suwet’en flottent dans le ciel de février, au beau milieu du chemin de fer situé au coin du chemin Caledonia et de l’avenue MacNaughton.

Ils sont une dizaine, venus rejoindre le mouvement de solidarité à la nation Wet’suwet’en, qui paralyse le réseau ferroviaire canadien depuis plus de deux semaines

«Pas de pipeline sur des terres non cédées», «Protégeons notre mère la terre», «L’eau c’est la vie», «Je veux qu’on me rende ma terre», tels sont les slogans inscrits sur les pancartes installées vendredi après-midi.

Les participants sont déterminés à maintenir le campement pendant trois jours. L’une des organisatrices, Melissa Hébert dit attendre des renforts, elle indique que le groupe est formé de résidents d’Elsipogtog, de Moncton et de l’Île-du-Prince-Édouard.

Leurs revendications incluent une révision du processus de consultations lors de projets énergétiques. «Nous sommes ici en soutien à la nation Wet’suwet’en. Nous nous tenons debout pour faire respecter les traités.»

Elle ajoute que son groupe a ciblé Moncton car la ville représente un point névralgique pour le transport de marchandises dans les Maritimes.

Peu après leur arrivée, le service de police du CN les a informés que le blocage d’une voie ferrée est illégal.

«Je leur ai dit que protester n’est pas illégal. Je viens ici manifester. Je suis ici pour protéger et défendre la terre», déclare Melissa Hébert.

Les participants à ce blocage ont prévu le nécessaire pour maintenir leur campement en apportant avec eux de la nourriture, de l’eau et du bois pour alimenter leur feu de camp. Certains d’entre eux n’en sont pas à leur première bataille, ils étaient déjà présents lors des manifestations contre le gaz de schiste en 2014 dans le comté de Kent.

«Moi je suis venue pour supporter la planète, je ne suis pas ici pour moi, je suis ici pour mes petits-enfants», souffle une autre manifestante, chaudement emmitouflée, un drapeau acadien entre les mains.

Leur action se veut un geste de soutien à des membres de la nation Wet’suwet’en qui s’opposent au projet de gazoduc en construction entre Dawson Creek et Kitimat, en Colombie-Britannique.

Ce projet doit permettre de transporter, en vue de son exportation vers l’Asie, du gaz naturel qui serait liquéfié dans une usine située sur la côte Pacifique.

Les chefs héréditaires affirment qu’ils sont les seuls à pouvoir consentir à un gazoduc qui traverse leur territoire ancestral, qui n’a jamais été cédé par traité. De leur côté, 20 conseils de bande, dont 5 conseils de bande Wet’suwet’en ont approuvé le projet et le tracé.

Des manifestations et des blocages à l’échelle du pays ont fait suite à la décision de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de faire appliquer une injonction plus tôt ce mois-ci contre les chefs héréditaires et leurs partisans, qui avaient bloqué une route d’accès à un chantier de Coastal GasLink en Colombie-Britannique; 28 personnes avaient été arrêtées, dont un chef héréditaire.

Au moment où ces lignes étaient écrites, aucune intervention policière n’était en cours ou annoncée. Seul le service de police du CN était présent sur les lieux.

Vendredi, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que les blocages qui paralysent le transport ferroviaire au pays doivent cesser immédiatement. Il considère que le fardeau de la résolution de la crise repose désormais sur les épaules des chefs héréditaires wet’suwet’en, car, dit-il, son gouvernement a épuisé toutes les options pour la régler de façon pacifique.

La veille, Blaine Higgs a participé à une conférence téléphonique avec ses homologues provinciaux et le premier ministre Justin Trudeau pour échanger sur l’évolution de la crise.

«La situation s’est détériorée et touche maintenant toutes les provinces», souligne M. Higgs qui espère que les démarches d’Ottawa porteront fruit rapidement. «Aucun d’entre-nous ne veut en arriver à une réponse militaire. Il faut en arriver à une résolution, on ne peut pas mettre à l’arrêt notre économie.»