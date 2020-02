Deux immigrantes inspirantes de Moncton sont récompensées

S’établir dans un autre pays, s’adapter à une autre culture, un autre climat et, souvent, devoir repartir professionnellement à zéro n’est pas une mince tâche. Chaque année, My East Coast Experience reconnaît les efforts et les accomplissements des «immigrants les plus inspirants des Maritimes».

Sur les 16 lauréats 2020, seulement deux proviennent de l’extérieur de la Nouvelle-Écosse. Il s’agit de deux résidentes de Moncton: Monika Kimmel et Myriam Mekni.

«C’est un honneur, un grand privilège; c’est énorme», estime Myriam Mekni, directrice générale de l’Association multiculturelle du Grand Moncton (MAGMA). «Ça motive à aller de l’avant.»

Monika Kimmel, nouvellement avocate, est l’autre lauréate du Nouveau-Brunswick. «C’est un sceau de reconnaissance pour tout le chemin qu’on a fait. Un peu comme tout le monde, on a commencé au bas de l’échelle et avec le travail ardu et de la persévérance, on a pu monter où nous sommes aujourd’hui. C’est bien de le reconnaître.»

Deux parcours très différents

«Quand je suis arrivée au Canada, à Montréal, je ne voulais pas nécessairement immigrer. Je voulais venir pour un an et repartir», raconte Monika Kimmel, originaire de Hongrie. «Après un moment, j’ai réalisé qu’il y avait un peu plus d’opportunités et de potentiel et j’ai décidé de m’installer.»

Elle n’avait alors qu’une connaissance minime du français et de l’anglais. Cela ne l’a pas empêchée de s’inscrire à l’UQAM et de compléter un baccalauréat ès arts. Après avoir fait du travail social, elle a décidé de faire des études en droit. «J’ai fait des demandes un peu partout. L’Université de Moncton est la première qui m’a acceptée.» En septembre dernier, elle était admise au barreau du Nouveau-Brunswick.

Myriam Kedni est arrivée de Tunisie directement à Moncton avec son mari et son fils il y a sept ans. Contrairement à Mme Kimmel, elle n’avait pas de barrière de la langue, parlant le français et l’anglais. Elle avait aussi une riche expérience professionnelle, dont un poste de gestionnaire ayant la responsabilité de 200 personnes comme responsable d’un service de formation et de qualité d’une grande entreprise.

Mais ses compétences n’ont pas été reconnues ici, du moins, pas au début. «Les premiers emplois, ça été le restaurant, le Walmart et le centre d’appels.»

Puis, la chance a tourné et elle s’est retrouvée à la direction de MAGMA l’an dernier.

«L’immigration est nouvelle dans la province. Il y a une barrière qu’on doit franchir, c’est de faire confiance aux compétences qui viennent d’ailleurs, aux diplômes, aux carrières des autres. La croissance démographique et économique ne sera pas résolue si on ne fait pas confiance aux compétences d’ailleurs. Ironiquement, ces mêmes compétences sont nécessaires pour obtenir un visa, pour être accepté comme immigrant. Mais une fois que tu as franchi la frontière, ça ne vaut plus rien.»

Même si elle n’a pas le problème d’avoir à se faire reconnaître ses compétences, ayant fait ses études supérieures au Canada, Monika Kimmel n’a toujours pas réussi à se trouver un emploi d’avocate, cinq mois après avoir été assermentée. Elle croit que les immigrants devront mener le même genre de batailles sur le marché du travail que les femmes ont eu à faire pour être reconnues à leur juste valeur.