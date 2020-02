Glen Savoie veut être la voix des francophones

Glen Savoie veut devenir la voix des francophones à la table du cabinet de Blaine Higgs.

Le nouveau ministre responsable de la Francophonie promet de faire entendre leurs préoccupations au sein du gouvernement.

«Pour moi , c’est important d’assurer les francophones du Nouveau-Brunswick que mon rôle comme ministre de la Francophonie c’est d’être certain que leurs inquiétudes et leurs besoins sont partagés avec les autres gens au cabinet et que leur voix est entendue au cabinet», indique-t-il.

M. Savoie remplace le député Robert Gauvin qui a quitté le caucus progressiste-conservateur la semaine dernière afin de siéger à titre d’élu indépendant.

M. Gauvin a quitté le gouvernement parce qu’il s’oppose à la réforme des soins de santé qui prévoyait la fermeture des urgences de six hôpitaux ruraux durant la nuit.

«J’espère que les gens de la communauté francophone seront confortables avec moi et qu’ils comprennent que je vais travailler pour leurs intérêts le plus fort que je peux», affirme Glen Savoie.

Le député de Saint-Jean-Est n’est pas parfaitement bilingue, mais il est capable de s’exprimer en français sans trop d’hésitations.

M. Savoie a grandi à Saint-Jean, mais son père était un francophone de Néguac.

«Comme beaucoup d’autres Néo-Brunswickois, j’ai la moitié de mon héritage qui est francophone et une moitié qui est anglophone.»

Atteint de problèmes aux poumons dans son enfance, le député à même vécu à Néguac durant une certaine période pour se rétablir.

«Il avait fallu que l’on déménage à Néguac où l’air est plus frais.»

Glen Savoie indique avoir surtout appris son français à l’école même si l’on parlait parfois français autour lui durant sa jeunesse.

Il estime être bien placé pour comprendre les préoccupations des francophones en raison des défis auxquels son père qui ne parlait pas anglais a été confronté lorsqu’il a déménagé à Saint-Jean pour trouver du travail.

«À cause de l’histoire de ma famille, je comprends les inquiétudes et les défis que les gens ont aujourd’hui. Je reconnais que ce n’est pas le même niveau, nous avons fait du progrès, mais il y a plus de progrès à faire.»

M. Savoie souhaite utiliser son rôle de ministre responsable de la Francophonie pour promouvoir le développement économique et l’entrepreneuriat francophone dans la province et à l’international.

Il espère aussi pouvoir faire progresser ce qu’il appelle «l’harmonie linguistique» au Nouveau-Brunswick.

«Si nous avons l’harmonie linguistique, nous pouvons nous concentrer sur autre chose comme la croissance économique et la croissance de nos communautés.»