Incendie suspect à la Maison Nazareth: un suspect recherché

La GRC sollicite l’aide du public afin d’obtenir de plus amples renseignements au sujet d’un incendie suspect survenu à Moncton.

Le 18 février, vers 13h50, des policiers et des pompiers se sont rendus sur les lieux d’un incendie à la Maison Nazareth, un ancien refuge pour sans-abri, sur la rue Clark. Personne ne se trouvait à l’intérieur au moment de l’incendie, et l’immeuble a été très endommagé. Il s’agirait d’un incendie suspect ayant été déclenché à l’intérieur de l’édifice.

Sur les images de surveillance, on voit une personne mettant le feu dans l’immeuble. Le suspect est mince et mesure entre 175 cm (5 pi 9 po) et 183 cm (6 pi). Il portait une casquette de baseball noire, un manteau noir, un chandail à capuchon noir, un pantalon foncé, des bottes, et il avait un sac de sport noir et un sac à dos.

Gracieuseté

L’enquête se poursuit en collaboration avec le bureau du prévôt des incendies du Nouveau-Brunswick.

Quiconque reconnaît le suspect ou a de l’information sur l’incendie est prié de communiquer avec la GRC au 506-726-5222 ou, anonymement, avec Échec au crime (1-800-222-8477 ou www.crimenb.ca).