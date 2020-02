Les ennuis de Via Rail ne provoquent pas de changement d’habitude chez les voyageurs

L’interruption des services de Via Rail a peu d’effet sur les autres transporteurs des Maritimes

L’annulation du service de passagers de Via Rail dans les Maritimes le 14 février n’a pas provoqué une ruée des voyageurs vers les autres modes de transport de la région.

«Nous n’avons pas eu à ajouter des autobus sur nos trajets en partance ou en provenance du Québec», souligne le président de Maritimes Bus, Mike Cassidy.

«Ce que nous avons constaté cependant, c’est quelques passagers de plus, entre 3 et 10, que ce que nous aurions habituellement. Par exemple, vendredi matin, nous avions 31 ou 32 passagers dans l’autobus venant de Rivière-du-Loup, au Québec en direction du Nouveau-Brunswick et des Maritimes. Normalement, ce serait une vingtaine de passagers à ce temps-ci de l’année. Donc, c’est une augmentation assez minime.»

Un porte-parole de WestJet a indiqué par courriel que les activités et trajets du transporteur aérien n’ont pas été touchés pour l’instant. Quant à Air Canada, la compagnie n’a pas répondu à notre demande de commentaires.

Le 14 février, le CN et Via Rail annonçaient la fermeture de leur réseau dans l’est du Canada en raison des nombreux blocages des voies ferrées dans plusieurs provinces, blocages en appui à l’opposition face au projet de gazoduc Coastal GasLink dans le nord de la Colombie-Britannique.

Puis, mercredi, Via Rail a mis à pied environ 1000 de ses employés, dont certains à Moncton. Environ 650 trains ont été annulés en raison des blocages. Le nombre de passagers touchés est de plus de 117 000.

Une semaine après l’interruption de service de Via Rail, faut-il s’étonner que les autres services de passagers n’aient pas connu une plus forte hausse d’achalandage?

Mike Cassidy ne s’en surprend pas pour autant.

«On pourrait l’être, de prime abord, mais si vous êtes un voyageur et que vous utilisez le train pour vous rendre au Québec ou en Ontario, vous vous êtes peut-être dit que vous alliez reporter votre voyage jusqu’à ce que le service reprenne. Je crois que pour bon nombre de ces voyageurs, leur départ n’était pas urgent. Alors, ils se sont dit qu’ils pouvaient attendre une semaine.»

Mais le président de Maritime Bus croit que la situation pourrait changer de façon importante si cette situation perdure.

«Si les barricades sont encore en place la semaine prochaine et qu’il n’y a pas de solution en vue, je crois que les voyageurs qui étaient d’accord pour attendre vont manquer de patience parce que leur situation va devenir plus urgente», affirme Mike Cassidy.

«Ils vont peut-être prendre le téléphone ou aller sur internet pour se réserver un billet d’autobus ou d’avion.»