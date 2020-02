Saisie de drogue sur la route 11: accusations portées contre deux hommes

Deux hommes de Moncton font face à des accusations à la suite d’une saisie de drogue survenue lors d’un contrôle routier, près de Berry Mills, une petite localité située au nord-ouest de Moncton

Le 19 février, vers 21 h, des policiers ont intercepté un véhicule sur la route 11 dans le cadre d’une enquête ayant débuté en janvier 2019.

Une importante quantité de ce qui serait de la cocaïne a été saisie.

Le 20 février, Alain Simplice Bweso a comparu en cour provinciale à Moncton, et il a été accusé de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic. Il a été mis en garde à vue et comparaîtra de nouveau en cour le 24 février pour son enquête sur le cautionnement.

Lincoln Antonio Bishop a aussi été accusé de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic, et il devra comparaître en cour provinciale à Moncton le 26 mai, à 9 h 30.

L’enquête se poursuit.