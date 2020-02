Accident de motoneige mortel près de Bathurst

Un motoneigiste de 61 ans de Coldbrook, en Nouvelle-Écosse, est décédé après une collision survenue à South Tetagouche, près de Bathurst.

Vendredi, peu avant 16h, des policiers de la GRC se sont rendus sur les lieux de l’incident, qui s’est produit sur un sentier entretenu, à environ 40 km à l’ouest de Bathurst.

On croit que l’homme aurait frappé un arbre après avoir perdu la maîtrise de sa motoneige dans une courbe. Il est décédé sur les lieux.

On continue d’enquêter sur l’incident. L’homme portait un casque, et on ne croit pas que la vitesse ou l’alcool soit en cause.