Créer des liens sur Internet pour vendre des produits frais et locaux

Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers Internet pour faire leurs achats de façon générale et le secteur de l’agriculture ne fait pas exception à la règle. Un groupe d’agriculteurs du nord du Nouveau-Brunswick veut faciliter la vie des gens à la recherche de bons produits frais et locaux.

Les membres de la Coopérative Zeste Nord-Est se sont rencontrés dimanche après-midi à Paquetville pour leur assemblée générale annuelle.

La coopérative a été fondée en avril 2018, à Caraquet. Au coeur de ses objectifs figurent la promotion de la souveraineté alimentaire et la création de liens entre les producteurs membres et les clients par le biais d’une plateforme sur Internet.

Deux ans plus tard, le projet continue d’avancer.

L’an dernier, la jeune coopérative a reçu une subvention du Fonds en fiducie pour l’environnement afin de développer des projets, comme la promotion du défi manger local, qui consiste à se nourrir, dans la mesure du possible, d’aliments locaux pendant sept jours. L’organisme a aussi pu faire l’embauche d’une employée.

«L’embauche de notre employée nous permet de faire avancer les choses beaucoup plus rapidement, surtout en comparaison à un groupe de bénévoles qui donnent de leur temps personnel, au-delà de leurs autres responsabilités de la vie de tous les jours», explique Eugénie Boudreau, présidente de la coopérative.

Au cours des derniers mois, on a également développé une image de marque, entamé des démarches auprès d’Uni Coopération financière pour du financement et déterminé le type de plateforme en ligne qui sera privilégié.

Pour Eugénie Boudreau, l’accessibilité aux produits est primordiale. La formule coopérative est privilégiée afin de maximiser les possibilités pour tous les acteurs impliqués et d’éviter qu’ils travaillent en vase clos.

«Les consommateurs ont tendance à acheter en ligne. La coop a pour objectif d’aider les fermiers à s’insérer dans cette nouvelle façon de consommer. Les supermarchés ont des applications pour attirer des gens, nous pouvons le faire aussi à l’échelle locale avec une plateforme.

es producteurs vont pouvoir afficher leurs produits et ensuite recevoir leurs commandes chaque semaine pour ensuite les amener aux points de chute, qui seront probablement les marchés locaux.»

La coopération pour assurer la pérennité

Il y a une époque pas si lointaine où Rogersville, dans le comté de Kent, était reconnu pour ses choux de Bruxelles, mais depuis le début des années 1980, le nombre de fermes dans la région est passé d’une cinquantaine à moins de cinq.

La coopérative Ferme Terre Partagée est l’une des rares fermes de la région à poursuivre ses activités agricoles. Le député de Kent-Nord, Kevin Arseneau, est l’un des copropriétaires, mais son épouse Rébeka Frazer-Chiasson représente la 6e génération de la famille Chiasson à pratiquer l’agriculture sur ses terres.

Kevin Arseneau a été l’un des conférenciers présents à Paquetville dimanche après-midi. Il y a quelques années, la formule coopérative a été privilégiée par la famille Chiasson afin d’assurer la pérennité de la ferme.

«Nous sommes des acteurs dans cette coopérative à l’heure actuelle, mais éventuellement, on ne sera plus là. L’idée est que nos décisions soient prises en fonction du bien-être de la coop à long terme. On dit toujours que la souveraineté alimentaire est notre objectif.»

Le bien-être à long terme de la coopérative veut dire que parfois des décisions stratégiques sont prises en fonction des besoins de la communauté, même si cela veut dire moins de revenus à court terme.

«Ça permet d’avoir une meilleure vision d’ensemble. Par exemple, ce n’est pas exactement rentable de produire des œufs, mais ça fait partie du tout. Si on continue d’en faire, c’est parce qu’on a une bonne marge de profit sur la laitue. Ce serait facile de dire, comme la laitue est très rentable, on va commencer à couper ailleurs.»