Denis Losier sollicitera un deuxième mandat

Denis Losier briguera officiellement un deuxième mandat à la mairie de la Municipalité régionale de Tracadie sous le thème Un maire solide!

Son équipe en a fait l’annonce dimanche soir dans un communiqué de presse. Élu pour la première fois en 2016, il a obtenu près de 58% des votes contre son adversaire Aldéoda Losier, qui briguait alors un quatrième mandat consécutif.

Le premier mandat du maire Losier a cependant fait couler beaucoup d’encre et ses positions n’ont pas toujours fait l’unanimité au sein du conseil municipal.

Néanmoins, le maire Losier mise sur un bilan positif pour tenter de se faire réélire.

«Il reste encore beaucoup de travail à faire. Il faut faire une différence dans chacune de nos communautés et améliorer la qualité de vie de nos citoyens tout en respectant nos moyens financiers», dit-il.

En sollicitant un deuxième mandat, Denis Losier souhaite donner la priorité à des engagements touchant aux quartiers municipaux et au développement du centre-ville. Il souhaite aussi mettre en place des incitatifs pour répondre aux besoins des jeunes et des familles ainsi que pour créer et attirer de nouvelles entreprises dans la région.

Une bonne gestion de l’environnement, le maintien du taux de taxation et l’amélioration des infrastructures communautaires font partie aussi de la longue liste de priorités.

Denis Losier est la première personne à confirmer sa candidature à la mairie aux prochaines élections municipales à Tracadie, qui auront lieu en mai.

Le conseiller Jean-Yves McGraw a récemment avoué qu’il songeait à présenter sa candidature, mais qu’il souhaite attendre quelques semaines avant d’annoncer sa décision.