Des résidents d’Elsipogtog appuient les Wet’suwet’en

Un petit groupe de personnes, certaines de la Première Nation d’Elsipogtog, bloquent la voie ferrée qui longe la route 126, à Harcourt, au Nouveau-Brunswick.

Un campement de fortune, des drapeaux acadiens et autochtones et des voitures sont installés sur le chemin de fer depuis samedi.

Des gens d’Elsipogtog et des environs, qui se disent défenseurs de leurs terres, ont l’intention d’y rester pour 72 heures en appui aux Wet’suwet’en de la Colombie-Britannique.

On y retrouve des panneaux et des drapeaux arborant des messages tels que «Respect indigenous peoples’ rights», «No pipeline» et «Mi’kmaqs stand with Wet’suwet’en».

Le chef de guerre d’Elsipogtog, John Levi, explique qu’il a organisé le blocage à Harcourt pour donner suite à celui organisé près de Moncton, vendredi.

«On va être là pour 72 heures, donc jusqu’à lundi soir. Ensuite on évaluera la situation et si rien ne change cette semaine, on pourrait établir un blocage permanent.»

En tant que chef de guerre, il se décrit comme «défenseur de l’environnement, des terres et du peuple».

Selon lui, la présence des premières nations sur le chemin de fer aujourd’hui est non seulement un symbole d’appui envers les Wet’suwet’en de la Colombie-Britannique, mais est aussi un cri du coeur de la part d’un peuple qui se sent menacé.

«Nous sommes les défenseurs de nos terres, et nous sommes inquiets pour l’eau et pour l’air. Il y en a qui déversent leurs déchets sur nos terres sans se soucier du futur et de nos petits-enfants. Si on n’arrête pas ça maintenant, on n’a pas de futur.»

Quelques acadiens se sont joints aux résidents d’Elsipogtog près du blocage ferroviaire dimanche. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

«C’était horrible»

Annie, une résidente d’Elsipogtog qui a préféré taire son nom de famille, nous explique qu’elle était présente lors des émeutes de 2013, à Rexton, à l’époque où des manifestants bloquaient l’accès à l’exploitation du gaz de schiste dans le secteur.

Les émeutes s’étaient soldées par plusieurs arrestations et l’incendie de voitures de police.

Annie espère que les tensions n’atteindront pas à nouveau ce point culminant.

«C’était horrible. Ça me dérange encore aujourd’hui, ce qu’ils nous ont fait. Ils nous ont traités comme des animaux.»

Pendant qu’on lui parle, quelques voitures klaxonnent au passage pour démontrer leur appui.

Annie les salue, et nous explique que tous les passants n’ont pas la même attitude.

«Il y en a qui baissent leur vitre et qui nous font un doigt d’honneur, qui nous crient après. On n’a pas besoin de ça, ça ne va rien résoudre.»

«On va protéger nos terres»

John Levi affirme qu’il n’est pas surpris de la grogne ressentie par ceux qui s’opposent aux blocages ferroviaires.

«On ne va pas changer juste à cause de ce qu’ils disent dans les médias sociaux ou les médias traditionnels. On va continuer de faire ce qu’on nous a appris à faire, protéger nos terres.»

Il espère que les tensions n’escaladeront pas jusqu’à ce qu’il y ait une émeute comme celle de Rexton en 2013, mais il se dit «prêt à tout».

«C’est difficile à prédire. On ne sait pas ce que le gouvernement va faire prochainement, mais on n’a pas l’intention de céder.»

Le CN garde un oeil sur la situation

Jonathan Abecassis, responsable des communications pour le CN, indique que l’entreprise garde un oeil sur la situation.

«Nous suivons la situation de près, car nous sommes bien conscients de l’impact que cette situation, qui échappe à notre contrôle, a sur ceux qui dépendent du transport ferroviaire pour déplacer les marchandises et les passagers de manière sécuritaire et efficace.»

Aucune présence policière n’était visible près du chemin de fer dimanche.

En Colombie-Britannique, les chefs héréditaires Wet’suwet’en s’opposent à la construction du pipeline Coastal GasLink.

La mise en effet d’une injonction par la GRC et les 28 arrestations qui ont suivi ont mené à des manifestations et des blocages ferroviaires partout au pays. La situation a paralysé plusieurs routes nécessaires au commerce.

Vendredi, le premier ministre Justin Trudeau indiquait que la situation était inacceptable, mais que son gouvernement avait épuisé ses options pour régler la crise de façon pacifique.