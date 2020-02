Est-ce qu’Ovechkin peut battre le record de buts de Gretzky?

Alex Ovechkin a le don de transformer un objectif en apparence inatteignable en exploit totalement réalisable.

Pendant des décennies, les 894 buts en carrière de Wayne Gretzky se sont élevés comme un des records du hockey les plus inatteignables. La Merveille a placé la barre si haute qu’elle semblait intouchable pour les meilleurs marqueurs de la LNH.

Ovechkin est toutefois devenu samedi le deuxième plus rapide et le deuxième plus jeune à atteindre le plateau des 700 buts dans la LNH, derrière seulement Gretzky. Alors qu’il n’a que 34 ans et qu’il ne semble pas vouloir ralentir, plusieurs croient qu’Ovechkin peut s’approcher et même battre le record de tous les temps.

« Alex va probablement marquer autour de 150 buts avant de prendre sa retraite. Peut-être même plus, a mentionné Phil Esposito, un membre du Temple de la renommée du hockey et du club des 700 buts dans la LNH. Il a une chance de rattraper Wayne. Il n’y a aucun doute là-dessus. »

Gretzky a inscrit 894 buts en 1487 matchs au cours de sa carrière de 20 ans avec les Oilers d’Edmonton, les Kings de Los Angeles, les Blues de St. Louis et les Rangers de New York. La grande majorité de ses buts est survenue pendant l’ère la plus offensive du sport et Gretzky a marqué au moins 40 buts en une saison pour la dernière fois à l’âge de 30 ans.

Ovechkin se retrouve quant à lui au coeur de sa cinquième saison d’au moins 40 buts depuis qu’il a fêté son 30e anniversaire de naissance. La saison passée, il est devenu le joueur le plus âgé à terminer au sommet des buteurs de la LNH depuis Esposito, en 1974-75. Cette saison, le Russe est en voie d’enfiler l’aiguille 57 fois.

« J’ai l’impression qu’il va marquer 50 buts jusqu’à ce qu’il ait 50 ans, a affirmé l’attaquant de l’Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon. Je n’aurais jamais cru que quelqu’un puisse rattraper Gretzky. J’espère qu’il pourra s’en approcher. »

Ovechkin est encore sous contrat la saison prochaine et il devrait jouer au moins quatre autres années pour se donner une bonne chance d’atteindre le record. Son coéquipier de longue date Nicklas Backstrom vient de signer un contrat de cinq ans alors ce n’est pas impossible qu’Ovechkin se joigne à lui à long terme.

Gretzky a récemment déclaré au site de la LNH qu’il souhaitait voir Ovechkin battre son record. L’ailier des Capitals de Washington est un des joueurs les plus endurants du circuit Bettman depuis le début de sa carrière et il pourrait continuer à aider son équipe à aspirer aux grands honneurs.

« Il n’a raté que 17 matchs en 15 ans en raison d’une blessure. C’est tout simplement incroyable, a fait valoir l’ancien joueur devenu analyste à la télévision Brian Lawton. Les Capitals constituent une bonne formation avec beaucoup de bons joueurs. Ovechkin pourra jouer pendant encore trois ou quatre ans au sein d’une bonne équipe. »

Backstrom, le joueur de centre Evgeny Kuznetsov et le défenseur John Carlson sont tous sous contrat à long terme après avoir gagné la coupe Stanley avec Ovechkin, en 2018. Ovechkin voudra peut-être terminer sa carrière en Russie alors il est difficile de dire pendant combien d’années il voudra encore jouer dans la LNH.

« Ça dépend simplement du nombre d’années qu’il souhaite jouer, a indiqué le gardien des Jets de Winnipeg Connor Hellebuyck. Vous savez qu’il va marquer de 40 à 50 buts par saison et qu’il sera dangereux, peu importe son âge. Il a une équipe phénoménale devant lui alors il va continuer à déjouer les gardiens. »

L’attaquant des Bruins de Boston David Pastrnak, qui est en lutte avec Ovechkin et l’attaquant des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews pour le trophée Maurice-Richard, ne « voit pas vraiment » le record de Gretzky être battu.

Pastrnak croit qu’Ovechkin va joindre Gretzky et Gordie Howe au-delà des 800 buts dans la LNH, mais l’entraîneur-chef des Bruins, Bruce Cassidy, voit le Russe s’arrêter plus loin que ce total.

« Je pense que sa santé va déterminer ce qui arrivera, a exprimé Cassidy. S’il reste en santé jusqu’à 38, 39 ou 40 ans, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas battre ce record. »

Ovechkin se retrouve déjà en bonne compagnie dans le club des 700 buts. Il partage ce haut fait d’armes avec Gretzky, Howe, Jaromir Jagr, Brett Hull, Marcel Dionne, Esposito et Mike Gartner.