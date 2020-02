Grande-Anse: des citoyens veulent ravoir une patinoire dans leur aréna

Un groupe de citoyens vient de former un comité afin de ramener la patinoire au centre Edmond-E.-Landry de Grande-Anse dès la prochaine saison.

Le Comité de sauvegarde de l’aréna de Grande-Anse a été officiellement créé lundi et a lancé sa page Facebook quelques heures plus tard.

Ils sont cinq pour l’instant à collaborer, soit le président Rémi Paul Lanteigne, aidé de Martin Dugas, Marc Blanchard, Jessica Whelton et de Nicolas Boudreau. Ces amateurs de hockey récréatif cherchent à obtenir à nouveau une deuxième glace disponible dans le secteur du Grand Caraquet.

«Nous voulons connaître pourquoi le Village a décidé de fermer l’aréna cet hiver, ce qui manque comme argent pour le faire fonctionner et quels sont les travaux nécessaires dans le but d’une réouverture en 2020-2021. Nous ne sommes encore qu’à nos débuts», a fait mention Martin Dugas.

Le Village de Grande-Anse a décidé de ne pas offrir la patinoire cet hiver en raison des coûts importants que ça demande pour la municipalité. L’endroit a été transformé en entrepôt pour les véhicules récréatifs.

Cette mesure est temporaire. Le village et sa partenaire, la Ville de Caraquet, veulent travailler à des solutions dans les prochains mois. Les besoins sont importants, car on parle d’une nouvelle surfaceuse pour remplacer celle datant de 1984 et devenue désuète, de réparations au système de réfrigération de la glace et de travaux structuraux imposés par Travail sécuritaire NB.

Penser à un plan B

M. Dugas croit qu’une deuxième patinoire dans le Grand Caraquet est essentielle afin de satisfaire les besoins en heures de location pour la communauté. Il ajoute que, compte tenu de l’état du Colisée Léopold-Foulem de Caraquet, il est plus que jamais nécessaire de penser à un plan B avec l’aréna de Grande-Anse.

«Je suis originaire de Grande-Anse. J’ai quitté et je suis revenu m’y installer avec ma famille en 2018. J’ai joué mon hockey mineur ici.

J’aurais voulu apprendre à mes enfants à patiner ici. Il y a un attachement émotionnel. J’ai joué au hockey récréatif cet hiver à Caraquet. S’il arrive une malchance au colisée, nous n’avons plus rien», a-t-il avancé.

Il y a quelques semaines, un bris dans les conduits d’ammoniac a forcé la fermeture préventive du centre de Caraquet pendant quelques heures. Heureusement, personne n’a été incommodé par le produit. Mais cet incident démontre à quel point il est pressant de non seulement lancer à Caraquet le projet du nouveau Centre régional des générations, d’une valeur de 15 millions $, mais aussi de conserver une deuxième patinoire sur le territoire, croit le porte-parole du comité.

«Notre but n’est pas de rouvrir l’aréna de Grande-Anse pour une ou deux saisons. Nous pensons à long terme. Il est difficile d’obtenir des heures de location raisonnables pour les groupes de hockey récréatif quand il n’y a qu’une seule patinoire. Celle de Caraquet ne fournit pas. Notre groupe est pour tout le monde qui aime l’aréna de Grande-Anse et qui aime jouer au hockey. On ne manquera pas de travail parce que ça nous tient à coeur», indique Martin Dugas.

Selon de récentes statistiques émises par le village, 95% des utilisateurs du centre Edmond-E.-Landry viennent de l’extérieur de la municipalité.

Quant au Colisée Léopold-Foulem de Caraquet, sa patinoire est utilisée pendant 60 heures par semaine, alors que la moyenne provinciale est de 42.

En 2017, le conseil municipal de Grande-Anse avait tenté, sans succès, de transformer l’édifice en centre de mieux-être sans patinoire. Il affirmait à l’époque perdre plus de 25 000$ par année dans le fonctionnement de l’infrastructure, en raison notamment des coûts élevés en besoins électriques (système de refroidissement de la glace et chauffage).