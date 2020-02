La Croix-Rouge au Nouveau-Brunswick est déjà prête à faire face aux inondations

La Croix-Rouge canadienne entend sensibiliser à nouveau les propriétaires riverains au sujet de ce qui s’avère être la catastrophe naturelle la plus fréquente au pays. - Archives

Même si l’hiver n’a pas encore dit son dernier mot et que le terme «inondation» n’est toujours pas de retour au cœur des conversations du quotidien, la Croix-Rouge se dit fin prête à affronter cet incontournable de la saison printanière au Nouveau-Brunswick.

«En tant que fidèles Canadiens, nous savons que le printemps approche et que la neige ne restera pas… Il est temps de se préparer à la saison des inondations», a récemment indiqué l’organisme humanitaire dans un message publié sur son site internet.

La Croix-Rouge canadienne entend sensibiliser à nouveau les propriétaires riverains au sujet de ce qui s’avère être la catastrophe naturelle la plus fréquente au pays.

«Il y a déjà des groupes de bénévoles qui ont été formés et qui sont prêts à intervenir à n’importe quel endroit et à n’importe quel moment», a indiqué Reda Debbagh, porte-parole de l’organisme.

Ce dernier a affirmé que la Croix-Rouge a d’ores et déjà identifié et inspecté des lieux à travers la province qui pourront éventuellement servir de centre d’urgence.

«Il y a aussi lieu de voir quel équipement nous devrions avoir de besoin et de le déplacer à proximité de ces centres d’urgence qui pourront ainsi ouvrir plus rapidement.»

Mine de rien, le gouvernement provincial devrait pour sa part lancer dans environ trois semaines son programme annuel de surveillance du fleuve, quelques jours avant l’arrivée officielle du printemps.

«On ne peut pas nécessairement assumer ces inondations, mais on peut au moins en assumer la préparation et faire face à différentes situations», a tenu à souligner Reda Debbagh.

Des conseils pratiques

À l’approche de la saison des inondations, la Croix-Rouge suggère aux gens de surveiller les conditions météorologiques et les alertes et d’évacuer leur résidence si les autorités demandent de le faire.

Il est aussi fortement suggéré de protéger les objets de valeur en les plaçant dans des contenants étanches au-dessus du niveau potentiel de l’eau.

Lors d’inondations, il est fortement conseillé d’éviter les zones inondées qui peuvent être plus profondes que prévu, surtout la nuit, car l’obscurité empêche de bien voir les dangers et d’éloigner les enfants et les animaux de compagnie.

Après l’inévitable, la Croix-Rouge dispose d’un guide sur le rétablissement à la suite d’une inondation qui peut s’avérer fort utile pour d’éventuels sinistrés.

L’application pour téléphones intelligents Soyez prêt de la Croix-Rouge, qui est disponible gratuitement et même sans signal réseau ou internet, est également un outil fort intéressant qui offre aussi des renseignements utiles pour se préparer à diverses catastrophes et situations d’urgence en plus de lancer des alertes en cas de sinistres.