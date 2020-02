Service d’incendie de Tracadie: le projet-pilote deviendra permanent

Un projet-pilote concernant le Service d’incendie de Tracadie deviendra permanent à compter du 1er avril 2020.

La motion a été adoptée unanimement par les élus de la Municipalité régionale de Tracadie, lors d’un vote, mercredi soir.

Initialement mis sur pied pour une période de six mois à l’été 2018, le projet pilote a été prolongé pendant une année en janvier 2019. Il prendra officiellement fin le 31 mars.

Le projet consiste à embaucher six pompiers à temps plein pour travailler le jour à partir des casernes de Tracadie et de Rivière-du-Portage.

Cette équipe doit être en mesure de répondre aux appels de type code 1, car ils demandent un minimum d’effectifs.

Des pompiers volontaires s’ajoutent à l’équipe permanente lors des appels de type code 2, soit des feux de bâtiment.

«Le projet ne pouvait pas continuer de façon définitive. Il fallait prendre position», dit Denis Losier, maire de Tracadie.

Une décision sur le projet pilote s’imposait, car la brigade d’incendie de Tracadie manque déjà de main-d’œuvre et un projet de construction d’une troisième caserne dans le quartier 1 (Sainte-Rose, Four Roads et Six Roads) est en cours de développement. Cette caserne demandera la participation d’environ 17 pompiers volontaires additionnels.

Au cours des dernières années, des pompiers volontaires ont été remerciés de leurs services pour différentes raisons. Neuf d’entre eux ont été renvoyés en décembre 2018, car ils n’ont pas été en mesure de répondre aux exigences physiques et médicales.

«On ne reviendra pas sur les questions du passé, mais la municipalité s’est départie de certains pompiers au cours des dernières années. Ces pompiers seront invités à venir rencontrer le nouveau chef pour discuter de modalités pour envisager un retour éventuel», précise le maire Losier.

Devant ce manque de pompiers, la MRT entend bientôt lancer une campagne de recrutement.

«Il va y avoir de la promotion pour chercher d’autres effectifs et organiser la formation. La particularité, c’est que d’une part, beaucoup de pompiers volontaires ont des emplois à temps plein, donc le soir c’est plus facile pour eux d’intervenir par rapport au jour. D’autre part, plusieurs ont des emplois saisonniers ou à temps partiel, donc ils sont plus disponibles à certains moments de l’année, alors qu’à d’autres moments, ils ne sont pas disponibles du tout.»

Quant aux postes de six pompiers permanents, pour des raisons administratives, un processus de recrutement formel doit être lancé pour que tous les pompiers, y compris ceux qui ont été réprimandés, aient l’occasion de postuler, s’ils le désirent.

«Il reste encore des changements à faire pour rendre notre service plus efficace, mais l’avenir, on souhaite qu’elle soit plus prometteuse et positive par rapport à ce que nous avons vécu au cours des dernières années.»