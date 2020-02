Une adolescente âgée de 14 ans portée disparue

Le Détachement de Riverview de la GRC sollicite l’aide du public pour retrouver une adolescente âgée de 14 ans de Lower Coverdale, qui est portée disparue.

Hailee McLatchy a été vue pour la dernière fois le 19 février, vers midi, lorsqu’on l’a déposée au centre commercial Champlain, à Dieppe. Sa disparition a été signalée à la GRC le 22 février.

La police a fait le suivi de plusieurs renseignements pour tenter de la retrouver, mais elle n’y est pas encore parvenue. On croit que Hailee McLatchy serait dans la région du Grand Moncton.

Hailee McLatchy mesure 155 cm (5 pi 1 po) et pèse environ 68 kg (150 livres). Elle a les yeux bleus et les cheveux bruns. Ses cheveux pourraient être teints roses ou rouges. Elle a des perçages sur le nez et sur sa lèvre inférieure.

La dernière fois qu’on l’a vue, elle portait un chandail à capuchon en molleton noir et blanc dont la couleur est délavée, un jean et des chaussures de sport noires.

Si vous croyez savoir où se trouve Hailee McLatchy ou si vous l’avez vue depuis l’après-midi du 19 février, veuillez téléphoner au Détachement de Riverview au 506-387-2222.