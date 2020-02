Vers une première souche d’huîtres pouvant arriver à maturité 20% plus rapidement

Martin Mallet, biologiste et responsable de l’écloserie de l’Étang Ruisseau Bar, à Shippagan. - Gracieuseté

Alors que le Nouveau-Brunswick souhaite augmenter la production d’huîtres dans la province, une entreprise de la Péninsule acadienne participe à un projet dont le but est de produire, grâce à la science, une première souche d’huîtres pouvant arriver à maturité 20% plus rapidement.

L’Étang Ruisseau Bar, basé dans la région de Shippagan, est la seule écloserie au Nouveau-Brunswick et l’un des plus importants fournisseurs de naissains (larves) d’huîtres sauvages en Atlantique.

Depuis la fin de l’été 2019, l’entreprise participe à un projet de 3,8 millions $ en collaboration avec des scientifiques de l’Université Laval, de l’Université du Chili et des organismes Génome Atlantique et Génome Québec. Le projet, qui s’échelonnera sur quatre ans, est financé par ces entités ainsi que par les gouvernements du Nouveau-Brunswick et du Québec.

Avec la génomique, ces chercheurs tentent de développer une première souche d’huîtres reproduites de façon sélective, tout en conservant les caractéristiques qui permettent aux huîtres de l’est du Canada d’être reconnues à l’international.

Selon Génome Québec, la génomique se définit comme une discipline scientifique qui étudie le fonctionnement d’un être vivant, d’un végétal ou d’un microbe à l’échelle de son génome entier, et ce, afin de mieux le comprendre et d’exploiter certaines propriétés de son ADN dans différents domaines.

«La culture de l’huître se fait en nature. À part les cages, il n’y a pas grand-chose qu’on peut faire pour accélérer la croissance de nos huîtres, sauf de choisir des individus qui performent mieux. (…) La génomique c’est une façon d’atteindre ces gains de façon plus précise et rapide pour s’assurer que ce sont les huîtres avec les traits recherchés que l’on trouve sur nos fermes», explique Martin Mallet, biologiste et responsable de l’écloserie de l’Étang Ruisseau Bar dans une vidéo promotionnelle.

Ce n’est pas un secret que la province du Nouveau-Brunswick cherche à appuyer l’industrie ostréicole. En 2017, le gouvernement provincial a présenté une stratégie où l’objectif était d’augmenter la production d’huîtres de 10% pour atteindre en 2021 une production annuelle de 30 millions d’unités (contre 19 millions en 2015), des exportations de 6,4 millions $ (4 millions en 2015) et une valeur à la ferme de 12 millions $ (7,4 millions $ en 2015).

Si les résultats du projet se confirment, l’augmentation de la production d’huîtres pourrait être de l’ordre de 60% en 2027 chez l’Étang Ruisseau Bar. Puisque l’entreprise est l’une des rares écloseries en Atlantique, on prévoit que ce projet profite à l’ensemble de l’industrie de la région, dont l’un des principaux défis demeure les longs hivers.

«Étant donné qu’on a une huître qui pousse plus lentement par rapport à d’autres régions d’Amérique du Nord, juste un petit gain de croissance pourrait avoir un grand impact sur la rentabilité de nos activités», ajoute Martin Mallet dans la même vidéo.