Cannabis NB propose une première boisson au cannabis

Après l’arrivée graduelle en décembre des premiers produits consommables, voilà qu’une boisson comportant des extraits de cannabis sera mise en vente sur les étagères de Cannabis NB.

Légalisés l’automne dernier, les produits consommables ont fait leur apparition sur les tablettes de la société Cannabis NB quelques jours à peine avant Noël. On parle ici d’une gamme de produits relativement réduite à ce moment-ci. Elle se limite à du chocolat, des menthes ainsi que des bonbons en gélatines (jujubes). Mais l’offre de produits est toutefois appelée à se diversifier.

De fait, Cannabis NB vient de recevoir sa première boisson contenant du cannabis et s’apprête à la commercialiser. Celle-ci est même disponible depuis ce week-end dans certains magasins.

«Pour l’instant, ce n’est qu’un produit, une boisson à l’eau gazeuse aromatisée contenant du CBD. Cependant, nous prévoyons être en mesure d’offrir un portefeuille de boissons beaucoup plus large au fur et à mesure que le printemps et l’été progresseront. Celles-ci contiendront à la fois du THC et du CBD», explique Thomas Tremblay, porte-parole de Cannabis NB.

Toutes les succursales n’offrent toutefois pas encore ce produit. À celle de Campbellton par exemple, un frigidaire a été installé en prévision de l’arrivée des premières boissons. Toutefois, celui-ci est vide pour le moment. Mais ça ne saurait tarder. Les premières livraisons doivent arriver au courant de la semaine.

Les consommables ont la cote

Selon M. Thomas, les premiers produits dits «consommables» ont été bien accueillis jusqu’à présent par les consommateurs et les ventes sont en progressions depuis leur introduction sur le marché. Dans les faits, selon le dernier rapport trimestriel publié par Cannabis NB, les ventes de produits consommables ont représenté 1,1% des ventes (100 000$). Il s’agit d’une performance sobre, mais somme toute encourageante considérant que le produit a été introduit le 17 décembre et que l’exercice financier s’est terminé le 29 (incluant quelques jours fériés).

«Nous avons été satisfaits par la réponse des clients et les retours ont été largement positifs. Les nouveautés continuent d’être populaires et se vendent rapidement lorsque nous sommes en mesure de les proposer. On s’attend à avoir un approvisionnement plus constant et d’être en mesure d’introduire de nouveaux types de produits tels que des boissons, des thés, des produits topiques, du shatter, du kief et du haschisch», indique le porte-parole.

Sur le terrain, la réaction des consommateurs semble être très positive.

«La réponse des clients est très bonne. Les gens s’informent et sont curieux à face à ces nouveaux produits. Les jujubes sont notamment de bons vendeurs. Ce que l’on dit aux clients par contre, c’est de faire attention, car contrairement aux fleurs séchées, l’effet se fait ressentir plus tard lorsqu’on ingère des consommables. Ça peut prendre de trente minutes à deux heures à agir, et l’effet peut durer de six à dix heures selon l’individu. Il faut donc un peu plus de préparation, bien planifier sa consommation si l’on veut avoir une bonne expérience», nous a confié un préposé.

À noter que la force maximale par emballage a été fixée par Santé Canada pour le moment à 10 mg, une façon d’habituer tranquillement les usagers et d’éviter les intoxications.

En bref

Selon le dernier rapport trimestriel de Cannabis NB, les ventes se chiffrent à 11$, une hausse de 23,7% comparativement au même trimestre de l’année précédente. Pour la même période, les ventes de fleurs séchées ont augmenté de 17,6%, celles des extraits (huiles et gélules) de 46,4% et celles des accessoires et graines de 22,6%.