Covid-19: la situation est «très préoccupante», dit l’OMS

Des voyageurs portent un masque par mesure de précaution, dans un métro-train de Bangkok, en Thaïlande. - Associated Press: Gemunu Amarasinghe

L’épidémie de Covid-19 est « très préoccupante », ont admis lundi des dirigeants de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), mais il est encore trop tôt pour évoquer une pandémie.

« L’utilisation du mot ‘pandémie’ ne correspond pas aux faits pour le moment, mais cela pourrait semer la peur », a déclaré le directeur général de l’OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le docteur Tedros a toutefois admis que « l’explosion soudaine du nombre de cas en Italie, en Iran et en Corée du Sud est très préoccupante ».

L’OMS ne constate pour le moment « aucune propagation globale et hors de contrôle du virus », a-t-il ajouté. Il n’y a pas non plus de décès ou de cas graves à grande échelle.

« Ce virus a absolument un potentiel pandémique, mais nous ne sommes pas encore là, a dit le docteur Tedros. Il y a des épidémies dans différents coins du monde qui touchent des pays de façon différente et qui nécessitent une réponse individualisée. »

Le directeur exécutif chargé du Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire, le docteur Michael Ryan, a prévenu qu’il est impossible de prédire quelle sera la réalité « dans deux mois ou dans six mois ».

« Nous sommes en phase préparatoire en vue d’une éventuelle pandémie, a-t-il dit. C’est le moment de faire tout ce qu’on doit faire pour se préparer à une pandémie, mais il est encore trop tôt pour déclarer une pandémie. Nous essayons d’échapper à cette éventualité. »

Il demeure possible de contenir le virus et d’interrompre sa transmission, croit-il.