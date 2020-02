Les marchés boursiers plongent dans la crainte du coronavirus

Les marchés boursiers américains étaient en voie de connaître lundi leur pire séance en plus de deux ans, pendant que la Bourse de Toronto rendait près de 300 points. Des observateurs reliaient ces reculs à de nouvelles craintes entourant l’impact du coronavirus COVID-19 sur l’économie mondiale, le nombre de personnes infectées continuant à grimper à l’extérieur de la Chine, où l’épidémie est née.

En début d’après-midi, l’indice composé S&P/TSX du parquet torontois rendait 298,47 points, soit 1,7 %, à 17 545,06 points, sa plus forte chute depuis le mois d’août.

Au même moment à New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles perdait 1035,46 points, soit 3,6 %, à 27 956,95 points, tandis que l’indice élargi S&P 500 reculait de 117,62 points à 3220,13 points. L’indice composé du Nasdaq effaçait pour sa part 381,75 points, soit 4 %, à 9194,84 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 75,31 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 75,62 cents US de vendredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut perdait 2,86 $ US, soit plus de 5 %, à 50,52 $ US le baril, pendant que celui de l’or progressait de 28,70 $ US à 1677,50 $ US l’once. Le prix du cuivre rendait 3,5 cents US à 2,57 $ US la livre.