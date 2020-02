«L’inclusion scolaire doit fonctionner pour tout le monde» – Dominic Cardy

Le ministre de l’Éducation du Nouveau-Brunswick, Dominic Cardy, entend réviser la politique provinciale d’éducation inclusive et propose d’ouvrir un dialogue sur la question.

Depuis fin janvier, le politicien parcourt la province pour recueillir les commentaires du public au sujet de son livre vert sur l’éducation. Lors de chaque rencontre, la question «Quels sont les forces et les défis du système d’éducation néo-brunswickois» a été posée aux participants. Selon Dominic Cardy, c’est systématiquement le thème de l’inclusion scolaire qui a été soulevé le plus souvent.

La majorité des personnes consultées ont signifié leur attachement au modèle, mais nombreux sont ceux qui ont pointé des failles. Le ministre cite le manque de ressources et de services d’appui pour accommoder les élèves à besoins spéciaux.

«Des parents d’enfants à besoins spéciaux inscrivent leurs enfants dans un établissement privé. C’est épouvantable, après tout ce qui a été investi dans le système d’éducation, de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de tous les élèves», déclare M. Cardy, en entrevue avec l’Acadie Nouvelle.

À ses yeux, les aides-enseignants n’ont pas les outils suffisants pour accompagner des enfants aux besoins complexes.

«Il faut leur donner plus de qualifications», dit-il.

Le ministre de l’Éducation souhaite une révision de la politique 322, au terme d’un processus de consultation «avec toute la province». Conscient que son initiative pourrait inquiéter, il se veut rassurant.

«L’inclusion doit fonctionner pour tout le monde, martèle-t-il. Ce n’est pas un effort pour détruire le système, on veut le renforcer pour que ça marche mieux pour tout le monde.»

Dominic Cardy ajoute que de nombreux cas de violence à l’encontre du personnel enseignant lui ont été signalés.

«Il faut s’assurer que les élèves qui ont des problèmes de comportement ne détruisent pas l’enseignement d’apprentissage en leur donnant un soutien approprié.»

Il l’assure d’emblée, son gouvernement ne reviendra pas aux institutions spécialisées, et protègera le droit des enfants à besoins spéciaux d’accéder au système d’éducation public.

«Je n’ai aucune intention de revenir aux années 1970», lance-t-il.

Le modèle néo-brunswickois s’est construit sur la loi scolaire de 1986, qui a décrété que tous les élèves doivent être scolarisés dans le même bâtiment, y compris les élèves à besoins spéciaux qui ont longtemps été isolés des autres enfants et placés dans des classes spécialisées ne faisant pas partie du système public d’éducation. À noter que la politique d’éducation inclusive a été révisée pour la première fois en septembre 2013.

Le sous-ministre de l’éducation, George Daley, a été chargé de préciser les contours de cet exercice de consultation, qui pourrait commencer dès cet été ou à partir de la prochaine rentrée scolaire.

«Ne pas parler des défis, c’est la meilleure façon d’amener quelque chose à disparaître. On a besoin de faire preuve d’ouverture et d’engager la conversation sur les sujets complexes», plaide Dominic Cardy.

Ancien président de la New-Brunswick Teachers Association – qui représente les enseignants du système d’éducation anglophone – M. Daley avait émis publiquement des réserves quant à la mise en oeuvre de l’inclusion scolaire.

Dans une entrevue accordée à la CBC en novembre 2017, il avait déclaré que mélanger des élèves qui ont une déficience intellectuelle avec des élèves qui n’en ont pas peut avoir un impact sur l’apprentissage global à l’intérieur de la classe.

«Lorsqu’il y a plusieurs besoins complexes dans une même salle de classe, cela dépasse parfois ce qu’un enseignant peut accomplir.»

Répondre aux cris d’alarme des jeunes

Invité à commenter les intentions du ministre, le président de l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, se dit ouvert au dialogue.

«Il faut réviser périodiquement les politiques pour tenir compte des changements du système scolaire et de la complexité grandissante de la salle de classe», estime Gérald Arseneault, qui précise que le personnel enseignant a toujours soutenu l’éducation inclusive.

La mise en place d’une nouvelle politique sur l’inclusion en 2013 n’a pas été accompagnée de fonds suffisants, ajoute-t-il.

«Le problème de l’inclusion scolaire, c’est le manque de ressources et le sous-financement du programme. On parle du recrutement de spécialistes, des psychologues, travailleurs sociaux pour épauler les enseignants.»

Selon M. Arseneault, la réalité du métier a bien changé depuis 1986. Il n’est pas rare qu’une dizaine d’élèves ayant des plans individualisés – liés à des difficultés sur le plan éducatif ou comportemental – se retrouvent dans une même salle de classe.

«La question de la santé mentale est plus présente, ça crée plus de violence. On a des situations complexes partout au Nouveau-Brunswick qui demandent une spécialité. Il nous manque des professionnels d’intervention pour répondre aux cris d’alarme que ces jeunes nous lancent. Présentement, les outils on ne les a pas.»