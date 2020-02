Un étudiant brigue la présidence de la SANB

L’étudiant en droit Alexandre Cédric Doucet se porte candidat à la présidence de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB). Il veut rapprocher l’organisme des membres la communauté acadienne.

Le jeune homme originaire de Beresford est déjà vice-président de l’association à 25 ans. Il s’est auparavant impliqué dans la Fédération des étudiantes et étudiants du Campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM), qu’il a présidée.

Il a notamment participé avec succès à la réclamation de l’installation de toilettes non genrées dans l’établissement. Il a aussi milité pour la rémunération des stages, la gratuité scolaire et la création d’un programme pour encourager la venue d’étudiants étrangers.

«C’est quelqu’un qui a la tête sur les épaules. Il est très déterminé, mais il sait aussi s’arrêter pour écouter les autres, se souvient l’ancienne agente de développement sociale à la FÉÉCUM, Mélanie Clériot. J’ai l’impression que son profil est très bon pour le poste de président à la SANB.»

M. Doucet a déclaré refuser d’envisager un engagement en politique à l’époque de son élection à la tête de la FÉÉCUM.

«C’est toujours le cas, dit aujourd’hui celui qui envisage de devenir avocat spécialisé dans les droits linguistiques. Même si j’adore la politique, ce sont le communautaire et les municipalités qui m’intéressent.»

Les gens, donc. Et c’est justement d’eux qu’il souhaite rapprocher la SANB. Le groupe de pression a déjà rendu son adhésion gratuite et tiendra son prochain scrutin sur internet, du 18 mai au 3 juin.

«Ce sont des pas dans la bonne direction, mais on peut toujours aller plus loin», juge M. Doucet. Il souhaite par exemple organiser des états généraux de l’Acadie dans les prochaines années. «Il faut créer un projet collectif, qui vient de la base et non de l’élite», plaide-t-il.

Rendre la SANB indépendante

Il désire aussi rendre la SANB plus indépendante en lui trouvant d’autres sources de financements que les fonds publics.

«Les moyens seront dévoilés dans quelques semaines dans ma plateforme électorale», promet-il.

L’une de ses batailles sera celle du nombre de nouveaux arrivants de langue française.

«Je veux m’assurer que le gouvernement provincial négocie avec le fédéral pour qu’il y ait un ministère de l’immigration néo-brunswickois géré en partie par les francophones», revendique-t-il.

Il envisage de faire connaître ses idées par une tournée dans la province et une campagne sur les réseaux sociaux. Il se croit d’ailleurs avantagé par la tenue, pour la première fois, de l’élection du président de la SANB en ligne.

Rajeunir la SANB

«Ma génération est plus encline à un vote sur internet», estime-t-il. Il pense ainsi pouvoir rajeunir la SANB. «Du sang neuf, ça fera vraiment du bien», soutient-il.

«Le Nouveau-Brunswick n’a jamais eu peur de la jeunesse, clame l’ancien directeur de la SANB Jean-Marie Nadeau. J’ai toujours encouragé l’engagement des jeunes, donc je ne peux que me réjouir de cette candidature.»

Le militant acadien espère néanmoins que d’autres candidats s’annonceront, pour qu’un débat ait lieu. Ils peuvent le faire jusqu’au 3 mars. M. Doucet est le premier à se déclarer.

La date limite pour devenir membre de la SANB et pouvoir voter est le 12 mai. Le scrutin débutera en ligne le 18 mai, jusqu’au 3 juin.