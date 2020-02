Un homme retrouvé mort dans un banc de neige

Le corps d’un jeune homme dans la mi-vingtaine a été retrouvé ce weekend en bordure de la route 17, à la hauteur de Glencoe, un DSL situé non loin de Campbellton.

Les policiers ont reçu l’appel dimanche matin, vers 7h30, comme quoi une personne avait été découverte inerte, dans un banc de neige, près de la route.

«À leur arrivée sur la scène, nos membres n’ont pu que confirmer le décès du jeune homme», explique le sergent François Côté de la GRC de Campbellton.

Selon ce dernier, il est encore trop tôt pour confirmer la cause exacte du décès.

«Ce que l’on peut dire à ce moment-ci par contre, c’est que l’on croit pouvoir écarter la thèse de l’acte criminel. Nous n’avons aucune indication comme quoi nous serions en présence d’un crime. Nous n’avons décelé aucune trace de violence sur l’individu, rien de visible à tout le moins», indique le policier.

Cette absence de blessure apparente amène d’ailleurs les policiers à écarter d’emblée la possibilité d’un délit de fuite.

Selon le sergent Côté, l’incident se serait produit récemment, possiblement entre 1h30 et le moment de la découverte (7h30) dimanche. Une autopsie doit être pratiquée aujourd’hui sur le corps de la victime afin de déterminer les causes de la mort.

«Il est possible que l’individu soit tombé sans connaissance dans le banc de neige pour une raison qui nous est inconnue jusqu’à présent. Et même s’il ne faisait pas extrêmement froid à l’extérieur, le mercure était tout de même sous la barre des zéros, ce qui est suffisant pour tomber en état d’hypothermie et même en mourir. L’autopsie nous en révélera davantage», exprime le policier.

La victime a été identifiée, mais son nom n’a pas été confirmé par les forces de l’ordre. On note toutefois qu’il s’agirait d’un jeune homme de la région de Campbellton ou de ses alentours immédiats.