Beaubassin-Est: Jean-Charles Dugas cherche à obtenir un deuxième mandat

Jean-Charles Dugas, conseiller du quartier 3 de Grand Barachois de la Communauté rurale de Beaubassin-Est, cherche à obtenir un deuxième mandat.

Le candidat veut travailler avec un conseil «qui progresse et qui travaille ensemble.»

D’après lui, la communauté rurale devrait établir un plan de développement économique et entreprendre une révision de son plan d’urgence.

Il désire aussi s’assurer que le dossier du pont de Robichaud «ne soit pas oublié».

Le pont de Robichaud rejoint les deux rives de la rivière Kouchibouguac, qui sépare les communautés de Beaubassin-Est et de Cap-Pelé. La structure est fermée depuis une inspection du ministère des Transports et de l’Infrastructure en septembre.

Le ministère a autorisé la construction d’un pont modulaire temporaire, mais n’a pas confirmé de financement pour la construction d’une structure permanente.

Les autres priorités du conseiller visent à attirer plus de gens dans la région.

«Est-ce qu’il y a des moyens de coopérer avec nos entrepreneurs? Y a-t-il des initiatives que nous pourrions prendre pour augmenter le tourisme, le nombre d’appartements et encourager l’ouverture de nouveaux commerces?», se demande le candidat.

Jean-Charles Dugas a déjà été représentant syndical de l’Alliance de la fonction publique du Canada. Trois postes de conseiller sont disponibles dans le quartier 3.

Les deux autres sont actuellement occupés par André Bourque et Michel E. Gaudet. Jean-Charles Dugas a remporté plus de voix que ses adversaires Marcel Doiron et Michel B. LeBlanc lors de l’élection partielle du 10 décembre 2018.