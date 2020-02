Centre de santé mentale pour jeunes: le Restigouche n’a pas dit son dernier mot

«On croit que le dossier du Centre d’excellence pour jeunes en santé mentale n’a pas bien été expliqué au premier ministre et que le choix Campbellton n’a pas été bien défendu. On veut donc le rencontrer en personne pour lui exposer les véritables faits.»

Le maire de Balmoral et président du Forum des maires du Restigouche, Charles Bernard, part en croisade afin de convaincre le gouvernement provincial de revenir sur sa décision de déménager le centre du Restigouche vers la région de Moncton. Et il n’est pas seul.

Un groupe composé d’une quarantaine d’élus, gens d’affaires et représentants communautaires, s’est rencontré lundi soir à huis clos afin de discuter de cet enjeu et, ultimement, créer un front commun afin de demander au gouvernement provincial de reconsidérer sa position.

«Je suis agréablement surpris de la tournure de la rencontre, les gens ont très bien répondu à l’invitation. On a eu des participants de partout au Restigouche. Ça démontre que l’ensemble de la région n’accepte pas cette décision, qu’elle est derrière le centre», exprime M. Bernard.

À la suite de l’annonce survenue en novembre dernier, les élus ont été accusés d’avoir été trop timides à dénoncer le geste.

Selon M. Bernard, ce n’est pas seulement aux élus de monter aux barricades et de dénoncer les injustices. Ceci dit, il soutient avoir voulu prendre le temps de monter un dossier étoffé, sans faille.

«Avec la lecture de tous les rapports et de tous les documents touchant au centre, on est convaincu que le premier ministre n’a pas été bien informé de la situation réelle, donc qu’il n’a pu prendre une décision éclairée. Ce que nous voulons maintenant, c’est une rencontre avec lui afin de mettre les choses au clair, lui démontrer – preuves à l’appui – qu’il n’y a aucune raison apparente de déménager ce centre ailleurs en province», explique-t-il.

Le président du forum des maires rappelle que le Centre d’excellence pour jeunes en santé mentale est actuellement fonctionnel dans une aile du Centre Hospitalier Restigouche et que selon le Réseau de santé Vitalité, il se porte bien et n’est pas confronté à manque chronique de ressources humaines, un argument souvent employé pour justifier le déménagement.

«On répète souvent que les spécialistes ne voudront pas venir travailler et s’installer dans le Nord, que ça va inévitablement causer des pénurie. Mais ce n’est pas ce qui se passe actuellement. On a une équipe en place et le programme fonctionne bien. Alors qu’on cesse de forcer cette idée dans la tête des gens, y compris celles des élus à Fredericton», mentionne-t-il.

Celui-ci compte s’adresser à Blaine Higgs le premier ministre, mais aussi Blaine Higgs «le gestionnaire» qui déteste dépenser les fonds publics. On estime en effet que le gestionnaire en lui comprendra qu’il est illogique de dépenser plusieurs millions pour construire un autre centre dans le sud de la province alors que celui de Campbellton est pratiquement complété.

Il dit par ailleurs désirer que l’approche dans ce dossier demeure positive.

«On ne veut pas que ça dégénère en conflit nord-sud ni nous contre le gouvernement. On n’est pas ici pour partir des guerres, mais simplement réparer une injustice. On estime que cette décision doit être basée sur des faits, et on est persuadé que ces faits parlent en notre faveur. On veut pouvoir le dire en personne à M. Higgs», dit Charles Bernard.

À ce stade-ci, le regroupement entend faire cavalier seul dans ce dossier, en ce sens qu’il ne juge pas essentiel d’impliquer le Réseau de santé Vitalité dans leur démarche.

Officiellement, le groupe – dont les participants seront triés sur le volet – demande une rencontre avec le premier ministre d’ici les deux prochaines semaines. Étant qu’elle est l’organisme officiel du Restigouche (pour dialoguer avec le gouvernement), c’est la Commission des services régionaux du Restigouche qui effectuera la demande.