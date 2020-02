Krysta Cowling veut devenir conseillère à Moncton

La jeune entrepreneure Krysta Cowling sera sur les rangs pour un poste de conseillère générale à Moncton.

L’entrepreneure, qui aura 30 ans au moment des élections municipales du 11 mai, estime que le conseil de Moncton a besoin d’une voix plus jeune.

«J’adore la ville de Moncton, j’adore notre communauté, et je veux vraiment être une voix pour notre communauté et occuper ce poste.»

La candidate explique qu’elle n’a pas complété son programme électoral, mais qu’elle accorde beaucoup d’importance aux enjeux du transport et de la sécurité des citoyens.

«Examiner l’enjeu du transport au complet sera très important. Les routes sont une grande partie de nos espaces publics, alors on doit s’assurer que tout le monde peut se rendre du point A au point B en sécurité.»

Elle affirme vouloir donner une plus grande place aux cyclistes, aux piétons et à ceux qui préfèrent prendre l’autobus.

Elle désire aussi travailler sur l’enjeu des logements abordables pour les plus démunis, un sujet dont il est souvent question aux réunions du conseil municipal.

Krysta Cowling espère que la question des changements climatiques saura interpeller l’électorat pendant les élections municipales.

«C’est un enjeu qui a été très important pendant la dernière élection fédérale, et je crois aussi que c’est important pour beaucoup de jeunes. C’est leur futur.»

Dans sa vie professionnelle, Krysta Cowling travaille auprès d’organismes à but non lucratif en dirigeant divers projets. Elle a été directrice générale du magasin de vélos La Bikery et a travaillé avec Courir pour lire (Legs for literacy) et les Sentinelles de la Petitcodiac.

Elle estime que ces expériences de gestion lui seront utiles si elle remporte l’élection.

«Je prends une approche basée sur le développement communautaire, ce qui veut dire que je travaille avec les organismes et que je prends des décisions en regroupant les gens pour discuter de solutions à des problèmes», dit-elle en entrevue.

Elle a annoncé sa candidature sur les réseaux sociaux la semaine dernière.

À savoir si son âge sera un atout ou un défi à surmonter pour son élection, Krysta Cowling répond qu’elle croit pouvoir s’attirer une part importante mais peu impliquée de l’électorat: les jeunes.

«Je pense que mon âge est une force. Je représente toute une démographie de personnes qui ne sont pas représentées jusqu’à maintenant. J’ai une expérience de vie différente que nos conseillers actuels.»

D’après elle, un conseil diversifié est un conseil «fort».

«On doit y compter des jeunes, des gens qui louent des appartements, et des femmes», dit-elle.

Krysta Cowling indique aussi que les noms des personnes ou organismes qui contribueront financièrement à sa campagne électorale seront rendus publics.

Moncton dispose de deux postes de conseiller général. Le conseiller général Pierre Boudreau a récemment annoncé qu’il ne cherchera pas à obtenir un nouveau mandat de 4 ans. L’autre poste est occupé par le conseiller Greg Turner.