Le sort de la centrale de Belledune dépend d’un accord avec Ottawa

Énergie NB espère conclure un accord avec Ottawa afin d’exploiter la centrale thermique au charbon de Belledune au-delà de 2030 tout en réduisant de façon «audacieuse» ses émissions de gaz à effet de serre.

La société de la Couronne souhaite convaincre d’ici la fin de l’année le gouvernement fédéral de négocier un accord d’équivalence avec le Nouveau-Brunswick.

Le plan du Canada pour lutter contre les changements climatiques prévoit l’élimination de la production traditionnelle d’électricité à partir du charbon d’ici 2030.

Le règlement laisse toutefois place aux exceptions si une province trouve le moyen de réduire ses gaz à effet de serre (GES) d’une quantité équivalente tout en continuant à utiliser le charbon.

Le Nouveau-Brunswick ne possède qu’une seule centrale thermique au charbon d’une capacité de production de 450 mégawatts.

La centrale de Belledune était le deuxième plus grand émetteur de GES de la province en 2016 avec 2,7 millions de tonnes.

Énergie NB propose de réduire volontairement sa production d’électricité à Belledune – et son recours au charbon – dès maintenant afin de se réserver la possibilité d’y avoir recours après 2030.

Autrement dit, la société de la Couronne accepterait d’utiliser moins de charbon d’ici à 2030 même si rien ne l’y oblige pour le moment afin de pouvoir recourir à ce charbon inutilisé après l’échéancier fixé par le fédéral.

«Au lieu de produire 3 mégatonnes (de GES) par an, nous produirions un maximum de 1,5 mégatonne», a expliqué récemment le président-directeur général d’Énergie NB, Gaëtan Thomas, à un comité de députés à l’Assemblée législative.

«Ça nous permettrait de nous garder 1,5 mégatonne par an pour les dix années suivantes lors des périodes de pointe», a-t-il dit.

Dans le monde de la production d’électricité, on appelle «périodes de pointe» les moments durant la journée où la demande en électricité est particulière élevée comme le matin et en début de soirée.

Les périodes de pointe, surtout durant l’hiver, obligent Énergie NB à recourir à ses centrales les plus polluantes pour répondre rapidement à ces brèves augmentations de la consommation d’électricité.

L’utilisation de la centrale de Belledune à un niveau réduit après 2030 pourrait éviter à la société de la Couronne d’avoir à construire une nouvelle centrale au gaz naturel pour répondre aux périodes de pointe, selon M. Thomas.

Les avancées technologiques en matière de stockage de l’électricité en provenance de sources d’énergies renouvelables intermittentes comme le soleil et le vent pourraient également permettre à Énergie NB d’avoir plus rarement recours à sa centrale au charbon après 2030 si elle obtient l’autorisation d’Ottawa.

«Nous n’utiliserions Belledune que, disons, 20 ou 30 jours par an pendant les périodes de pointe et nous pourrions en fait avoir un réseau beaucoup plus propre que celui que nous avons actuellement», a indiqué le PDG.

«C’est une réduction très audacieuse des émissions que nous proposons ici.»

Le gouvernement fédéral n’a pas encore indiqué à la province s’il est disposé à négocier un accord d’équivalence avec elle sur la base de la proposition d’Énergie NB

La société s’attend à une réponse avant la fin de l’année.

Les négociations d’accords de nature semblable conclus l’an dernier avec Ottawa par la Nouvelle-Écosse et la Saskatchewan ont duré environ 18 mois, affirme M. Thomas.

L’amélioration des relations entre le gouvernement libéral de Justin Trudeau et le gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs depuis les dernières élections fédérales est un signe «prometteur» pour la conclusion d’un accord, selon Gaëtan Thomas.

Le ministère provincial de l’Environnement et des Gouvernements locaux appuie les démarches de la société de la Couronne, assure-t-il.

La réduction précoce de l’utilisation du charbon à la centrale de Belledune que permettrait l’accord d’équivalence réduirait aussi les répercussions de la tarification du carbone sur les activités d’Énergie NB.

L’impact financier de la taxe sur le carbone sur les tarifs d’électricité pourrait être d’aussi peu qu’un pour cent, d’après M.Thomas, si une entente est conclue.

L’accord d’équivalence pour la centrale de Belledune est une initiative «indépendante» du projet Maritime Iron, selon le PDG.

La possibilité que la centrale de Belledune remplace une partie de son approvisionnement en charbon par un dérivé gazeux produit par la nouvelle usine de production de fer qui souhaite s’établir dans les environs est une «occasion complètement séparée», a-t-il dit aux élus.

L’achat du gaz de Maritime Iron devrait toutefois se faire en accord avec la réglementation fédérale ou selon les conditions de l’accord d’équivalence.

«Le but est d’acheter le combustible pour produire de l’électricité, une partie pour l’usine, une autre pour le reste (de nos clients), mais cela doit se faire à l’intérieur des limites fédérales autorisées ou du plan d’équivalence s’il est adopté», a indiqué M. Thomas.

Les besoins de la centrale en combustible fossile seront d’ailleurs plus limités si Ottawa accepte le plan d’Énergie NB.