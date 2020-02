Le transport en commun serait-il viable dans la Péninsule acadienne?

Un projet de transport en commun peut-il être viable dans une région rurale comme la Péninsule acadienne? Deux chercheurs de l’Université de Moncton, campus de Shippagan, tenteront de trouver la réponse dans les prochaines semaines.

Yves Bourgeois, doyen des études, et Louis Lebouthillier, agent principal de développement à l’UMCS, ont récemment présenté la première ébauche d’un système alternatif aux moyens de transport traditionnels devant les membres de la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne.

Les deux promoteurs estiment qu’il s’agit d’une «voie d’accès incontournable pour la région». Mais avant de voir un premier véhicule identifié se promener sur les routes, il faudra commencer par allumer le moteur.

Et ce moteur est une étude de faisabilité, dont les résultats devraient être déposés aux municipalités à la fin de l’été.

M. Bourgeois a été le président du Comité consultatif sur les systèmes de transport ruraux et urbains et coauteur du rapport visant une stratégie provinciale en matière de transport inclusif et durable 2017-2037, en décembre 2017.

Selon ses propos, un système de transport en commun dans la région est une alternative qu’il faut analyser avec soin.

Plusieurs avantages y sont liés, dont un meilleur accès aux entreprises pour les travailleurs et aux services tels le système de santé, les commerces et les loisirs. On pense aussi que cela aura un effet positif sur la croissance démographique, puisque les jeunes et les nouveaux arrivants seraient trois fois plus portés à utiliser ce type de transport.

Une population vieillissante, des ménages endettés et des retombées économiques pour les communautés sont aussi des facteurs à prendre en considération, d’après les chercheurs.

«Actuellement, 17 projets de développement en transport inclusif et durable en sont à différents stades d’évolution dans la province. Notre idée est d’investir dans les services plutôt que dans les surfaces», a laissé savoir M. Bourgeois devant les membres de la CSR-PA.

Les premières estimations font état du fait que près de 1000 personnes transitent entre les trois grands centres de la région que sont la Municipalité régionale de Tracadie, Caraquet et Shippagan pour y travailler. On ajoute plus de 2200 citoyens font de courts trajets quotidiens pour aller à leur emploi.

MM. Bourgeois et Lebouthillier sont allés cogner à la porte de la CSR-PA afin d’obtenir une lettre d’appui et une somme de 8000$ investie dans l’étude de faisabilité qui coûte 80 000$. La firme montréalaise Vecteur 5 et un consultant local travailleront de concert.

Les municipalités seront invitées à prendre part aux consultations et elles auront le pouvoir de déléguer des responsables au sein du comité consultatif du projet.

La question du transport en commun dans la Péninsule acadienne n’est pas une idée nouvelle en soi. Des discussions préliminaires avaient eu lieu en 2012.

En 2014, Déplacement Péninsule a été créé, où un groupe de conducteurs se rendent disponibles pour du transport à domicile et du covoiturage.

Dans la région Chaleur, un projet-pilote de transport en commun avec autobus a été abandonné en 2006, faute de fonds suffisants. Depuis 2018, la Coopérative de transport Chaleur offre du transport à domicile, du covoiturage, un minibus qui parcourt 20 endroits stratégiques dans Bathurst et une fourgonnette.

La région de Kent a aussi son service communautaire.