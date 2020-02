Litige sur les factures d’eau: Dieppe déboutée en Cour suprême

Forcée de payer 3,2 millions $ à l’entreprise Noron Inc., la Ville de Dieppe subit un nouveau revers. La Cour suprême a rejeté, le 20 février, la demande d’appel déposée par la municipalité, mettant fin au litige qui l’opposait au parc de maisons préfabriquées du domaine Dover depuis le début des années 2000.

Le 13 juin, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a donné raison à Noron Inc., le propriétaire du domaine Dover, dans l’affaire l’opposant à la municipalité.

Le domaine Dover possède un système privé de distribution de l’eau et en assume les coûts de maintenance. Or, Dieppe exige un coût uniformisé pour ce service sur son territoire.

Le propriétaire avait demandé que soient appliqués des frais moins élevés en fonction des services réellement utilisés, et ne payait pas les sommes demandées par la municipalité. Le conflit avait escaladé au cours des années jusqu’à ce que la Ville coupe l’eau aux résidents du domaine en décembre 2011.

La juge de la Cour d’appel Margaret Larlee a tranché en faveur de l’entreprise en affirmant que Dieppe aurait dû tenir compte de la faible consommation d’eau des maisons mobiles en comparaison à d’autres types d’habitation. La taxe était appliquée sur la base d’un tarif unitaire, plutôt qu’en fonction de la consommation réelle des résidences.

La juge a ordonné à Dieppe de rembourser à Noron Inc. près de 1,5 million $ plus des intérêts à 18% s’appliquant en 1997 et 2018, pour un total d’environ 3,2 millions $.

En septembre dernier, la municipalité a déposé une demande auprès de la Cour suprême pour faire appel du jugement.

La demande a été rejetée la semaine dernière par le plus haut tribunal du pays.

«Nous sommes extrêmement déçus que la Cour suprême ait refusé d’entendre notre cause, a réagi le maire Yvon Lapierre. La décision prise par la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick est sans précédent; elle entraîne une incertitude pour les conseils municipaux canadiens et crée un risque financier important pour les municipalités à l’échelle du pays. Elle risque d’encourager les tribunaux à s’aventurer davantage sur le terrain politique.»

Luc LeBlanc, ancien directeur général du Domaine Dover, exprime quant à lui un profond soulagement.

«Ce n’est pas seulement une victoire pour nous autres, c’est une victoire pour les locataires, c’est une victoire pour le logement abordable», lance-t-il.

«La Ville nous facturait de l’eau qu’on ne consommait pas en nous faisant payer le même montant qu’une grosse maison. C’était un abus et c’est de quoi qui aurait pu être réglé il y a longtemps. Malheureusement ce sont les contribuables qui vont devoir payer à cause de l’arrogance de la Ville de Dieppe.»

À noter que cette affaire s’est retrouvée à deux reprises devant la Cour d’appel. Le cas avait même été porté devant la Cour suprême en 2018, mais n’avait pas été entendu.

La Ville de Dieppe estimait avoir agi à l’intérieur des pouvoirs municipaux que la loi lui octroie. Elle soutenait que la Cour d’appel a erré en droit et outrepassé ses pouvoirs en réécrivant un arrêté municipal validement adopté par le conseil municipal élu de la Ville de Dieppe conformément à la Loi sur la gouvernance locale (anciennement la Loi sur les municipalités) du Nouveau-Brunswick.

Cet arrêté prévoit que les redevances d’usage des services d’eau et d’égout sont facturées à un taux fixe d’une unité par maison comme c’est le cas dans plusieurs autres municipalités à travers le Canada. La municipalité faisait aussi valoir que la Cour d’appel a fait fi des principes de droit en imposant un remboursement rétroactif.

Dieppe devra absorber le coût de cette décision dans les budgets 2021 à 2024. Elle assure que cela ne devrait pas avoir un impact majeur sur les résidents.