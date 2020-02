Prison de Renous: saisie d’objets interdits d’une valeur de 20 000$

Le 5 février, le personnel à l’Établissement Atlantique, un établissement fédéral à sécurité maximale, ont intercepté un détenu qui tentait d’introduire des objets interdits ainsi que objets non autorisés dans l’établissement.

Cette saisie est le résultat des efforts concertés des agents correctionnels et des agents du renseignement de sécurité. Parmi les objets interdits et objets non autorisés, on retrouve 40 grammes de tabac, 2 téléphones cellulaires, 1000 billes d’hydromorphone et 41 grammes de «shatter» (un concentré de marijuana/cannabis). Au total, la valeur en établissement des objets saisis est évaluée à 20 000$.

La police a été informée et l’établissement mène une enquête.

Le Service Correctionnel du Canada (SCC) renforce les mesures destinées à prévenir l’introduction d’objets interdits dans ses établissements dans le but d’assurer un milieu sûr et sécuritaire pour tous. Le SCC travaille également en partenariat avec les corps policiers afin de prendre des mesures à l’endroit des personnes qui tentent d’introduire des objets interdits dans les établissements correctionnels.