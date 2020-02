Un vétéran porte plainte contre Anciens Combattants Canada

Scott Timpa, ancien soldat, affirme qu’il n’a pas obtenu les indemnisations médicales et financières qui lui sont nécessaires après son retour au pays. - Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

Scott Timpa, ancien soldat de Sackville, dit qu’il n’a pas reçu d’indemnisation pour diverses conditions médicales, mentales et physiques. Il a déposé une plainte à l’ombudsman des vétérans.

Celui qui a combattu en Afghanistan affirme qu’il n’a pas eu accès à des bénéfices médicaux et financiers malgré son service militaire.

Il désire que l’ombudsman enquête sur un cas de négligence alléguée de la part d’une gestionnaire de cas, une personne responsable d’aider les vétérans à se réhabiliter lorsqu’ils ont des problèmes complexes.

Il aimerait aussi savoir pourquoi il n’a pas eu d’indemnisations pour ses douleurs chroniques. Il allègue avoir perdu 45 000$ en indemnisations.

Libéré de l’armée en 2015 pour des raisons médicales, l’homme raconte qu’il a passé une bonne partie de sa vie de civil à demander des réponses de la part d’Anciens combattants Canada.

Depuis la fin de son service, il dit qu’il n’a jamais cessé de «penser de façon militaire» et qu’il craint toujours le pire.

Il est revenu au pays avec divers problèmes de santé physique qu’il attribue en grande partie à son service militaire, dont des douleurs chroniques et des problèmes au dos et aux jambes.

Et il y a les problèmes mentaux. Il vit avec un trouble de stress post-traumatique, et des périodes de stress peuvent causer des crises.

«C’est vraiment difficile. Le TSPT, c’est une chose qui affecte beaucoup de gens. On ne passe pas dix ans dans les forces armées sans en ressortir avec une blessure quelconque.»

Les sources de stress quotidiennes – comme remplir des formulaires et faire des appels – peuvent sembler anodines, mais à cause de son traumatisme, Scott a besoin d’un gestionnaire de cas pour faire ces démarches.

Il attend aussi de pouvoir comparaître devant le Tribunal des anciens combattants pour demander une révision de son dossier.

Des gestionnaires surchargés?

Scott Timpa consulte maintenant une nouvelle gestionnaire de cas, il affirme qu’elle l’aide à faire du progrès.

Selon les informations d’Anciens combattants Canada fournies à l’Acadie Nouvelle, 36 gestionnaires de cas travaillent actuellement au Nouveau-Brunswick.

Chaque gestionnaire de cas doit idéalement aider un maximum de 25 anciens combattants en même temps.

Or, en 2015-2016, le nombre moyen de vétérans par gestionnaire de cas était de 34,6. En décembre 2018, ce nombre était de 31,8.

En guise de renfort, les vétérans ayant des besoins moins complexes peuvent aussi consulter les agents des services aux vétérans.

Nous avons cherché à savoir si le Bureau de l’ombudsman des vétérans allait mener une enquête sur les allégations de Scott Timpa.

Lucille Hodgins, responsable des communications, indique que le bureau ne peut pas divulguer d’informations reliées aux plaintes par souci de confidentialité.

Anciens combattants Canada a aussi refusé de commenter cette plainte pour des raisons de protection de la vie privée.