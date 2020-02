Avertissement de neige: jusqu’à 30 cm par endroit

L’hiver n’a pas dit son dernier mot. L’ensemble de la province est sous le coup d’une alerte ou d’un bulletin météorologique spécial annonçant des accumulations de neige pouvant atteindre 30 cm par endroit jeudi et vendredi.

L’alerte concerne les régions du Restigouche, du Madawaska, du Sud-Est, du Grand Fredericton, de Grand Manan, de la vallée de Kennebecasis ainsi que les comté de Kent, de Victoria, de Charlotte (St. Stephen), de Carleton (Woodstock) et de Sunbury (Oromocto).

Environnement Canada indique que de la neige, parfois forte, devrait se propager sur le Nouveau-Brunswick du sud-ouest au nord-est à compter de jeudi après-midi.

La neige faiblira pour se changer en averses de neige vendredi matin.

Des vents forts d’est à nord-est occasionneront de la poudrerie passagère jeudi soir.

Sur les secteurs sud de la province, la neige pourrait se mêler de grésil ou se changer en grésil pendant un moment jeudi soir.

Cette tempête pourrait laisser une accumulation totale de 20 à 30 cm, de jeudi après-midi jusque dans la nuit de jeudi à vendredi.

La région Chaleur, la Péninsule acadienne, le Grand Miramichi et la région de Saint-Jean sont quand à elles sous le coup d’un bulletin météorologique spécial.

Les conditions prévues y sont toutefois exactement les mêmes, sauf que le gros de la tempête y durera jusqu’à vendredi matin.

Environnement Canada avertit toutefois que «les automobilistes doivent s’attendre à de mauvaises conditions routières en raison d’une visibilité réduite et de la neige qui s’accumulera sur les routes tard jeudi, jeudi soir et dans la nuit de jeudi à vendredi, et possiblement jusqu’à vendredi matin dans certains secteurs».

30 cm dans le Nord

De son côté, Météomédia prévoit que c’est dans le nord de la province que la tempête va frapper le plus fort.

L’entreprise québécoise prédit que la Péninsule acadienne, la région Chaleur et le Grand Miramichi vont recevoir de 25 à 30 cm de neige jeudi. À cela s’ajouteront de 1 à 3 autre centimètres de poudre blanche vendredi.

Le Restigouche-Est et le Grand Fredericton recevront pour leur part de 20 à 25 cm de neige jeudi.

Les accumulations ne devraient pas dépasser 20 cm jeudi dans le Restigouche-Ouest, le Madawaska ainsi que les comtés de Kent et de Victoria.

La région de Saint-Jean recevra pour sa part une quinzaine de centimètres de neige jeudi, en plus de 1 à 3 mm de pluie.