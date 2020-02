Épidémie de graffitis à Moncton

La GRC enquête sur des actes de vandalisme survenus au centre-ville de Moncton.

Du 14 au 16 février, 35 graffitis ont été peints sur les rues Main, Botsford, Highfield, Queen et George, ainsi que sur le boulevard Assomption.

«Ces vandales croient peut-être que leurs graffitis ne nuisent à personne, mais il s’agit d’un acte de vandalisme en vertu du Code criminel, c’est-à-dire méfait de plus (ou moins) de 5 000$, a déclaré le gendarme Chris Fader du Service régional de Codiac de la GRC. Il s’agit d’un crime coûteux pour les municipalités et les commerces et nous collaborons étroitement avec nos partenaires afin de gérer la situation concernant les graffitis. Quiconque a été victime d’un tel acte de vandalisme est prié de communiquer avec la police et d’effacer dès que possible les graffitis afin que le phénomène ne prenne pas d’ampleur. »

Quiconque a de l’information sur ces actes de vandalisme est prié de communiquer avec la GRC au 857-2400.